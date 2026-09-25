ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 1.820 ευρώ τον μήνα η μέση δαπάνη των νοικοκυριών το 2025 - Στέγαση και τρόφιμα δυσκολεύουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς

Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 1.386,11 ευρώ τον μήνα, ενώ αυτά που διαμένουν σε αστικές περιοχές δαπανούν 1.892,86 ευρώ τον μήνα - Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και ανήλθε σε 24.981,36 ευρώ