Οικοδομή: Νέα άνοδος 5% στις τιμές των υλικών, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Περαιτέρωσυνολικά τον Αύγουστο εφέτος, με το πετρέλαιο κίνησης να προκαλεί ουσιαστικά ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών. Ειδικότερα, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Πετρέλαιο κίνησης-diesel (23,2%), τούβλα (11,1%), χάλκινους αγωγούς (10,7%), έτοιμο σκυρόδεμα (6,5%), ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (5,2%), σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (5,1%), κουφώματα αλουμινίου (4,9%), παρκέτα (4,9%), τσιμέντο (4,7%), πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (4,6%), σίδηρο οπλισμού (3,8%), μαρμαρόπλακες (3,7%), πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,7%) και ανελκυστήρες (3,3%).Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 5% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2026, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ