Οικοδομή: Νέα άνοδος 5% στις τιμές των υλικών, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Οικοδομή: Νέα άνοδος 5% στις τιμές των υλικών, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Ακριβότερα κατά 5% τα υλικά κατασκευής νέων κατοικιών τον Αύγουστο, με την άνοδο να επιταχύνεται σε σχέση με πέρυσι. Πάνω από 23% η αύξηση στο diesel και 11,1% στα τούβλα
Περαιτέρω αύξηση κατά 5% σημείωσαν οι τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Αύγουστο εφέτος, με το πετρέλαιο κίνησης να προκαλεί ουσιαστικά ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών. Ειδικότερα, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Πετρέλαιο κίνησης-diesel (23,2%), τούβλα (11,1%), χάλκινους αγωγούς (10,7%), έτοιμο σκυρόδεμα (6,5%), ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (5,2%), σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (5,1%), κουφώματα αλουμινίου (4,9%), παρκέτα (4,9%), τσιμέντο (4,7%), πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (4,6%), σίδηρο οπλισμού (3,8%), μαρμαρόπλακες (3,7%), πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,7%) και ανελκυστήρες (3,3%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 5% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2026, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 5% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2026, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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