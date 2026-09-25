Κορρές ΑΕ: Το μεγάλο διεθνές στοίχημα που έμεινε στη μέση και η νέα αρχή του Γιώργου Κορρέ

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την είσοδο Morgan Stanley και Profex, ο ιδρυτής της εταιρείας επανέρχεται στον πυρήνα του μετοχικού ελέγχου με σύμμαχο τη Halcyon - Οι μεγάλες διεθνείς συμφωνίες, οι αναδιαρθρώσεις, οι ζημιές και το νέο στοίχημα για κλίμακα και κερδοφορία