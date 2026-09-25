Κορρές ΑΕ: Το μεγάλο διεθνές στοίχημα που έμεινε στη μέση και η νέα αρχή του Γιώργου Κορρέ
Κορρές ΑΕ: Το μεγάλο διεθνές στοίχημα που έμεινε στη μέση και η νέα αρχή του Γιώργου Κορρέ
Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την είσοδο Morgan Stanley και Profex, ο ιδρυτής της εταιρείας επανέρχεται στον πυρήνα του μετοχικού ελέγχου με σύμμαχο τη Halcyon - Οι μεγάλες διεθνείς συμφωνίες, οι αναδιαρθρώσεις, οι ζημιές και το νέο στοίχημα για κλίμακα και κερδοφορία
Ένας νέος κύκλος ανοίγει για την Κορρές και τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές επιχειρηματικές ιστορίες των τελευταίων τριών δεκαετιών.
Ο Γιώργος Κορρές, σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη συμφωνία που έφερε στο μετοχικό κεφάλαιο τη Morgan Stanley και την κινεζική Profex, επανέρχεται στον πυρήνα του μετοχικού ελέγχου της εταιρείας που ίδρυσε, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τη Halcyon Equity Partners υπό την Ελένη Μπαθιανάκη.
Η συναλλαγή, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την επίσημη γνωστοποίηση, η Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR και η Herbarium Holding Limited αποκτούν κοινό έλεγχο επί της Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα. Πίσω από τη Herbarium βρίσκεται η πλευρά του ιδρυτή, ενώ το ακριβές ποσοστό που θα ελέγχει κάθε πλευρά και το τίμημα της συναλλαγής δεν έχουν γίνει γνωστά.
Για τον Γιώργο Κορρέ δεν πρόκειται, βέβαια, για επιστροφή στην εταιρεία. Δεν έφυγε ποτέ από αυτήν και παρέμεινε στον επιχειρηματικό της πυρήνα και μετά την αλλαγή ελέγχου του 2017-2018. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι η μετοχική εξίσωση και μαζί της οι όροι ενός στοιχήματος που κρατά περισσότερο από δύο δεκαετίες: να μετατραπεί ένα επιτυχημένο ελληνικό brand με παρουσία σε δεκάδες χώρες σε εταιρεία πραγματικά διεθνούς μεγέθους.
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Ο Γιώργος Κορρές, σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη συμφωνία που έφερε στο μετοχικό κεφάλαιο τη Morgan Stanley και την κινεζική Profex, επανέρχεται στον πυρήνα του μετοχικού ελέγχου της εταιρείας που ίδρυσε, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τη Halcyon Equity Partners υπό την Ελένη Μπαθιανάκη.
Η συναλλαγή, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την επίσημη γνωστοποίηση, η Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR και η Herbarium Holding Limited αποκτούν κοινό έλεγχο επί της Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα. Πίσω από τη Herbarium βρίσκεται η πλευρά του ιδρυτή, ενώ το ακριβές ποσοστό που θα ελέγχει κάθε πλευρά και το τίμημα της συναλλαγής δεν έχουν γίνει γνωστά.
Για τον Γιώργο Κορρέ δεν πρόκειται, βέβαια, για επιστροφή στην εταιρεία. Δεν έφυγε ποτέ από αυτήν και παρέμεινε στον επιχειρηματικό της πυρήνα και μετά την αλλαγή ελέγχου του 2017-2018. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι η μετοχική εξίσωση και μαζί της οι όροι ενός στοιχήματος που κρατά περισσότερο από δύο δεκαετίες: να μετατραπεί ένα επιτυχημένο ελληνικό brand με παρουσία σε δεκάδες χώρες σε εταιρεία πραγματικά διεθνούς μεγέθους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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