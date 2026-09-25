Το ΣτΕ ανοίγει τον «διάδρομο» για το Καστέλι, απορρίφθηκε η προσφυγή για το ραντάρ
Το ΣτΕ ανοίγει τον «διάδρομο» για το Καστέλι, απορρίφθηκε η προσφυγή για το ραντάρ
Η απόρριψη της προσφυγής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το ραντάρ στην Παπούρα αίρει τη σοβαρότερη δικαστική εκκρεμότητα του νέου αεροδρομίου
Οριστικά έξω από το δικαστικό κάδρο βγαίνει η αντιπαράθεση για την εγκατάσταση του ραντάρ στον λόφο Παπούρα, μία υπόθεση που είχε εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή καθυστέρησης για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας κατά των αποφάσεων των υπουργείων Πολιτισμού και Υποδομών που αφορούν την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας στην Παπούρα. Με την απόφαση αυτή, η επιλογή της θέσης και οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στον λόφο αποκτούν πλέον ισχυρή νομική θωράκιση.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά σε μια κρίσιμη υποδομή για την πιστοποίηση και την ασφαλή λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Τα ραντάρ και τα συναφή αεροναυτιλιακά συστήματα αποτελούν προϋπόθεση για να περάσει το έργο από το κατασκευαστικό στάδιο στην επιχειρησιακή του ετοιμότητα.
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Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας κατά των αποφάσεων των υπουργείων Πολιτισμού και Υποδομών που αφορούν την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας στην Παπούρα. Με την απόφαση αυτή, η επιλογή της θέσης και οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στον λόφο αποκτούν πλέον ισχυρή νομική θωράκιση.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά σε μια κρίσιμη υποδομή για την πιστοποίηση και την ασφαλή λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Τα ραντάρ και τα συναφή αεροναυτιλιακά συστήματα αποτελούν προϋπόθεση για να περάσει το έργο από το κατασκευαστικό στάδιο στην επιχειρησιακή του ετοιμότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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