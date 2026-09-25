Αλλάζει η μετοχική γεωγραφία των ελληνικών τραπεζών

Νέα διεθνή κεφάλαια εισέρχονται στις ελληνικές τράπεζες, με αμερικανικά funds, asset managers και θεσμικούς επενδυτές να διευρύνουν την παρουσία τους, μετά την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου