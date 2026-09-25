Αλλάζει η μετοχική γεωγραφία των ελληνικών τραπεζών
Αλλάζει η μετοχική γεωγραφία των ελληνικών τραπεζών
Νέα διεθνή κεφάλαια εισέρχονται στις ελληνικές τράπεζες, με αμερικανικά funds, asset managers και θεσμικούς επενδυτές να διευρύνουν την παρουσία τους, μετά την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου
Νέα κεφάλαια εισέρχονται ή προετοιμάζονται να εισέλθουν στη μετοχική σύνθεση των ελληνικών τραπεζών, ενώ, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, περισσότερες από τις μισές συναντήσεις στα πρόσφατα roadshows αφορούν επενδυτές με τους οποίους οι τράπεζες έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά.
Κορυφαία θέση στην εικόνα αυτή έχουν τα αμερικανικά κεφάλαια.
Από την πώληση των ποσοστών του ΤΧΣ και την είσοδο των μεγάλων διεθνών funds έως τη νέα γενιά επενδυτών που φέρνει η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου, όλο και μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού κεφαλαίου βρίσκεται πλέον σε διεθνή χαρτοφυλάκια.
Η ελληνική τραπεζική αγορά αλλάζει όχι μόνο σε μέγεθος και κερδοφορία, αλλά και σε ιδιοκτησιακή σύνθεση. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον μετατραπεί σε επενδυτική υπόθεση με έντονα διεθνή χαρακτηριστικά, με αμερικανικά, βρετανικά, καναδικά, νορβηγικά και ασιατικά κεφάλαια να διευρύνουν την παρουσία τους στο μετοχολόγιο.
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Κορυφαία θέση στην εικόνα αυτή έχουν τα αμερικανικά κεφάλαια.
Από την πώληση των ποσοστών του ΤΧΣ και την είσοδο των μεγάλων διεθνών funds έως τη νέα γενιά επενδυτών που φέρνει η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου, όλο και μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού κεφαλαίου βρίσκεται πλέον σε διεθνή χαρτοφυλάκια.
Η ελληνική τραπεζική αγορά αλλάζει όχι μόνο σε μέγεθος και κερδοφορία, αλλά και σε ιδιοκτησιακή σύνθεση. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον μετατραπεί σε επενδυτική υπόθεση με έντονα διεθνή χαρακτηριστικά, με αμερικανικά, βρετανικά, καναδικά, νορβηγικά και ασιατικά κεφάλαια να διευρύνουν την παρουσία τους στο μετοχολόγιο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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