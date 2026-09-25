Alpha Finance-AXIA: Γιατί ανεβάζει τις τιμές στόχους στις τραπεζικές μετοχές
Alpha Finance-AXIA: Γιατί ανεβάζει τις τιμές στόχους στις τραπεζικές μετοχές
Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή στόχο για τη Eurobank στα 5,70 ευρώ από 5,30 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 19 ευρώ από 17,50 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,60 ευρώ από 10,60 ευρώ και για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,30 ευρώ από 11,60 ευρώ
Σε αύξηση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου προχωρά η Alpha Finance-AXIA, διατηρώντας θετική μεσοπρόθεσμη στάση για τον κλάδο, παρά το ισχυρό ράλι που έχει ήδη προηγηθεί και το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμης κατοχύρωσης κερδών.
Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή στόχο για τη Eurobank στα 5,70 ευρώ από 5,30 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 19 ευρώ από 17,50 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,60 ευρώ από 10,60 ευρώ και για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,30 ευρώ από 11,60 ευρώ. Η σύσταση παραμένει «Buy» και για τις τέσσερις μετοχές. Για την Alpha Bank η Alpha Finance-AXIA βρίσκεται σε καθεστώς περιορισμού και δεν δημοσιεύει σύσταση ή τιμή στόχο.
Με βάση τις τιμές της 24ης Σεπτεμβρίου, η συνολική δυνητική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, υπολογίζεται σε 27,9% για τη Eurobank, 25,7% για την Τράπεζα Κύπρου, 21,6% για την Εθνική και 19,7% για την Πειραιώς.
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Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή στόχο για τη Eurobank στα 5,70 ευρώ από 5,30 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 19 ευρώ από 17,50 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,60 ευρώ από 10,60 ευρώ και για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,30 ευρώ από 11,60 ευρώ. Η σύσταση παραμένει «Buy» και για τις τέσσερις μετοχές. Για την Alpha Bank η Alpha Finance-AXIA βρίσκεται σε καθεστώς περιορισμού και δεν δημοσιεύει σύσταση ή τιμή στόχο.
Με βάση τις τιμές της 24ης Σεπτεμβρίου, η συνολική δυνητική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, υπολογίζεται σε 27,9% για τη Eurobank, 25,7% για την Τράπεζα Κύπρου, 21,6% για την Εθνική και 19,7% για την Πειραιώς.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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