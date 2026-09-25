Alpha Finance-AXIA: Γιατί ανεβάζει τις τιμές στόχους στις τραπεζικές μετοχές

Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή στόχο για τη Eurobank στα 5,70 ευρώ από 5,30 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 19 ευρώ από 17,50 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,60 ευρώ από 10,60 ευρώ και για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,30 ευρώ από 11,60 ευρώ