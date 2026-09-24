Morgan Stanley: Ποιοι κλάδοι στην Ευρώπη ωφελούνται από πιθανή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Morgan Stanley: Ποιοι κλάδοι στην Ευρώπη ωφελούνται από πιθανή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Η Ευρώπη εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία σε ένα θετικό γεωπολιτικό σενάριο σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, τις αναδυόμενες αγορές και την Ιαπωνία
Η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζεται ως η πλέον ευαίσθητη μεταξύ των μεγάλων διεθνών αγορών σε ένα σενάριο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και ευρύτερης αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Morgan Stanley.
Ο αμερικανικός οίκος επανέρχεται στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στις ευρωπαϊκές μετοχές μια ομαλοποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και παράλληλα αυξάνονται οι προσδοκίες για ταχύτερη επαναφορά σε πλήρη λειτουργία του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας. Παρά τα σημάδια αυτά, η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και το Bab el-Mandeb παραμένει υψηλή.
Στην κορυφή της λίστας των ευρωπαϊκών κλάδων που εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένοι θετικά σε μια αποκλιμάκωση βρίσκονται οι αεροπορικές εταιρείες. Ακολουθούν η αεροδιαστημική βιομηχανία, οι κατασκευές και τα υλικά, το λιανικό εμπόριο ένδυσης, τα είδη πολυτελείας και οι τράπεζες. Η Morgan Stanley χρησιμοποιεί έναν σύνθετο δείκτη που συνδυάζει τη συσχέτιση των μετοχών με τις μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου, τις αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων και την αντίδραση των τίτλων σε προηγούμενες ειδήσεις αποκλιμάκωσης.
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Ο αμερικανικός οίκος επανέρχεται στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στις ευρωπαϊκές μετοχές μια ομαλοποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και παράλληλα αυξάνονται οι προσδοκίες για ταχύτερη επαναφορά σε πλήρη λειτουργία του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας. Παρά τα σημάδια αυτά, η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και το Bab el-Mandeb παραμένει υψηλή.
Στην κορυφή της λίστας των ευρωπαϊκών κλάδων που εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένοι θετικά σε μια αποκλιμάκωση βρίσκονται οι αεροπορικές εταιρείες. Ακολουθούν η αεροδιαστημική βιομηχανία, οι κατασκευές και τα υλικά, το λιανικό εμπόριο ένδυσης, τα είδη πολυτελείας και οι τράπεζες. Η Morgan Stanley χρησιμοποιεί έναν σύνθετο δείκτη που συνδυάζει τη συσχέτιση των μετοχών με τις μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου, τις αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων και την αντίδραση των τίτλων σε προηγούμενες ειδήσεις αποκλιμάκωσης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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