Χρηματιστήριο: Πατάνε «γκάζι» οι πωλητές, απειλούνται οι 2.600 μονάδες
Χρηματιστήριο: Πατάνε «γκάζι» οι πωλητές, απειλούνται οι 2.600 μονάδες
Προς τη χειρότερη συνεδρίαση του τελευταίου διμήνου - Νέες ισχυρές απώλειες για τις τραπεζικές μετοχές
UPD:
Στο «κόκκινο» κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να έχουν τον πρώτο λόγο για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Η εγχώρια αγορά προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις διεθνείς πιέσεις λόγω της εύθραυστης κατάστασης που επικρατεί στο πετρέλαιο και τα ομόλογα, αλλά και στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων που παρέχουν επιλεκτική στήριξη στο ταμπλό. Ωστόσο, παρουσιάζει χειρότερη εικόνα σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές, με αποτέλεσμα να απειλείται το κρίσιμο όριο στήριξης των 2.600 μονάδων για πρώτη φορά από τον περασμένο Αύγουστο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (24/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,62% και διαπραγματεύεται στις 2.608 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.604,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.653,22 μονάδες, οδεύοντας προς τη χειρότερη συνεδρίαση του τελευταίου διμήνου. Νέες πιέσεις δέχονται οι τράπεζες, υποχωρώντας κατά τουλάχιστον -2%, με τη Eurobank και την ΕΤΕ να χάνουν πάνω από -3%. Ισχυρές απώλειες καταγράφουν επίσης η ΔΕΗ, η Viohalco και η Jumbo, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στο ταμπλό.
Στις αγορές ομολόγων και στην πορεία των τιμών πετρελαίου παραμένει στραμμένο το βλέμμα των επενδυτών, καθώς η νέα άνοδος των κρατικών αποδόσεων επαναφέρει τις ανησυχίες και επιβαρύνει το διεθνές κλίμα. Οι αναλυτές αξιολογούν, παράλληλα, τα εταιρικά αποτελέσματα και τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των εισηγμένων, αναζητώντας επιμέρους ευκαιρίες μέσα σε ένα πιο επιφυλακτικό περιβάλλον.
Το αμερικανικό 10ετές κινείται πάνω από το επίπεδο του 5%, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανή διατήρηση μιας πιο αυστηρής στάσης από τη Federal Reserve και περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις αγορές. Η άνοδος του κόστους δανεισμού ασκεί πιέσεις στις μετοχές, γεγονός που αποτυπώνεται με τις απώλειες τόσο στις ευρωπαϊκές αγορές όσο και στη Wall Street. Το Brent διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Παρά τις πιέσεις, τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι νέες εταιρικές προβλέψεις μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο, καθώς οδηγούν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (24/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,62% και διαπραγματεύεται στις 2.608 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.604,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.653,22 μονάδες, οδεύοντας προς τη χειρότερη συνεδρίαση του τελευταίου διμήνου. Νέες πιέσεις δέχονται οι τράπεζες, υποχωρώντας κατά τουλάχιστον -2%, με τη Eurobank και την ΕΤΕ να χάνουν πάνω από -3%. Ισχυρές απώλειες καταγράφουν επίσης η ΔΕΗ, η Viohalco και η Jumbo, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στο ταμπλό.
Στις αγορές ομολόγων και στην πορεία των τιμών πετρελαίου παραμένει στραμμένο το βλέμμα των επενδυτών, καθώς η νέα άνοδος των κρατικών αποδόσεων επαναφέρει τις ανησυχίες και επιβαρύνει το διεθνές κλίμα. Οι αναλυτές αξιολογούν, παράλληλα, τα εταιρικά αποτελέσματα και τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των εισηγμένων, αναζητώντας επιμέρους ευκαιρίες μέσα σε ένα πιο επιφυλακτικό περιβάλλον.
Το αμερικανικό 10ετές κινείται πάνω από το επίπεδο του 5%, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανή διατήρηση μιας πιο αυστηρής στάσης από τη Federal Reserve και περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις αγορές. Η άνοδος του κόστους δανεισμού ασκεί πιέσεις στις μετοχές, γεγονός που αποτυπώνεται με τις απώλειες τόσο στις ευρωπαϊκές αγορές όσο και στη Wall Street. Το Brent διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Παρά τις πιέσεις, τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι νέες εταιρικές προβλέψεις μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο, καθώς οδηγούν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.
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UPD:
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