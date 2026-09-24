Άννα Ευθυμίου: «400 ευρώ σε 2,2 εκατ. δικαιούχους, απαντάμε με αυξήσεις στο εισόδημα, περισσότερες δουλειές και κοινωνική δικαιοσύνη»

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρθηκε επίσης στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, επισημαίνοντας ότι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την ετήσια αύξηση που τους αναλογεί