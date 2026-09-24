Η ιστορία πίσω από τη δερμάτινη στολή του δημιουργού της Nvidia
Η ιστορία πίσω από τη δερμάτινη στολή του δημιουργού της Nvidia
Το μαύρο δερμάτινο μπουφάν του Jensen Huang συνιδρυτή της Nvidia, έχει γίνει η αναγνωρίσιμη υπογραφή ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Στις μεγάλες παρουσιάσεις της Nvidia, ανάμεσα σε επεξεργαστές, οθόνες και προβλέψεις για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει μια σταθερά: ο Jensen Huang εμφανίζεται με ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν. Με τα χρόνια, το ρούχο έχει συνδεθεί τόσο στενά με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ώστε αποτελεί πλέον την προσωπική του υπογραφή. Ο ίδιος, πάντως, δίνει στην επιλογή του μια απολύτως πρακτική εξήγηση: ένα λιγότερο πράγμα για να τον απασχολεί.
«Το μαύρο είναι η απουσία επιλογής», είπε σε συνέντευξη του στο CBS News. Φορώντας καθημερινά παρόμοια ρούχα, ξέρει εκ των προτέρων πώς θα εφαρμόζουν και πώς θα αισθάνεται μέσα σε αυτά. Έτσι, μπορεί να στρέψει την προσοχή του αλλού. Όσο για το πόσα μπουφάν διαθέτει, η απάντηση ήταν κατά προσέγγιση: τριάντα με σαράντα, αρκετά από τα οποία αγοράζει η σύζυγός του, Lori.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Το μαύρο είναι η απουσία επιλογής», είπε σε συνέντευξη του στο CBS News. Φορώντας καθημερινά παρόμοια ρούχα, ξέρει εκ των προτέρων πώς θα εφαρμόζουν και πώς θα αισθάνεται μέσα σε αυτά. Έτσι, μπορεί να στρέψει την προσοχή του αλλού. Όσο για το πόσα μπουφάν διαθέτει, η απάντηση ήταν κατά προσέγγιση: τριάντα με σαράντα, αρκετά από τα οποία αγοράζει η σύζυγός του, Lori.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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