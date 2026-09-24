Η ιστορία πίσω από τη δερμάτινη στολή του δημιουργού της Nvidia

Το μαύρο δερμάτινο μπουφάν του Jensen Huang συνιδρυτή της Nvidia, έχει γίνει η αναγνωρίσιμη υπογραφή ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης