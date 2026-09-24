Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς μειώνουν τον λογαριασμό ρεύματος – Κόστος, μπαταρίες και προϋποθέσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς μειώνουν τον λογαριασμό ρεύματος – Κόστος, μπαταρίες και προϋποθέσεις

Τα μικρά φωτοβολταϊκά μπαλκονιού έως 800 Watt ανοίγουν τον δρόμο για αυτοπαραγωγή ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κόστος, εξοικονόμηση, μπαταρίες και διαδικασίες σύνδεσης διαμορφώνουν το νέο ενεργειακό μοντέλο

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς μειώνουν τον λογαριασμό ρεύματος – Κόστος, μπαταρίες και προϋποθέσεις
Μια νέα πραγματικότητα στην παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μπαλκόνια, με ισχύ έως 800 Watt, αλλά και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης μέσω μπαταριών.

Το νέο πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο ώστε περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση στην αυτοπαραγωγή, ακόμη και όταν δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο για ένα μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σε στέγη ή οικόπεδο.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης