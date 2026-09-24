Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς μειώνουν τον λογαριασμό ρεύματος – Κόστος, μπαταρίες και προϋποθέσεις
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς μειώνουν τον λογαριασμό ρεύματος – Κόστος, μπαταρίες και προϋποθέσεις
Τα μικρά φωτοβολταϊκά μπαλκονιού έως 800 Watt ανοίγουν τον δρόμο για αυτοπαραγωγή ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κόστος, εξοικονόμηση, μπαταρίες και διαδικασίες σύνδεσης διαμορφώνουν το νέο ενεργειακό μοντέλο
Μια νέα πραγματικότητα στην παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μπαλκόνια, με ισχύ έως 800 Watt, αλλά και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης μέσω μπαταριών.
Το νέο πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο ώστε περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση στην αυτοπαραγωγή, ακόμη και όταν δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο για ένα μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σε στέγη ή οικόπεδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το νέο πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο ώστε περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση στην αυτοπαραγωγή, ακόμη και όταν δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο για ένα μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σε στέγη ή οικόπεδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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