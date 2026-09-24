Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς μειώνουν τον λογαριασμό ρεύματος – Κόστος, μπαταρίες και προϋποθέσεις

Τα μικρά φωτοβολταϊκά μπαλκονιού έως 800 Watt ανοίγουν τον δρόμο για αυτοπαραγωγή ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κόστος, εξοικονόμηση, μπαταρίες και διαδικασίες σύνδεσης διαμορφώνουν το νέο ενεργειακό μοντέλο