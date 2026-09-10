Πώς η Αθήνα μαγνήτισε Rokos, Millenium και Verition: Το πακέτο φορολογικών κινήτρων στα διεθνή hedge funds
Πώς η Αθήνα μαγνήτισε Rokos, Millenium και Verition: Το πακέτο φορολογικών κινήτρων στα διεθνή hedge funds
Τρία επενδυτικά funds που διαχειρίζονται 134 δισ. δολάρια έχουν αποφασίσει ή εξετάζουν την ίδρυση γραφείων στην Ελλάδα - Rokos Capital Management, Μillenium Management και Verition Fund βάζουν την Αθήνα στα ραντάρ τους
Όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία είναι τα διεθνή κολοσσιαία hedge funds, που αλλάζουν φορολογική κατοικία και ανοίγουν γραφεία στην Αθήνα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. H αρχή έγινε με τον δισεκατομμυριούχο Chris Rokos, σειρά πήραν οι αποκαλύψεις για την Millennium Management του Ιζι Ινγκλάντερ ενώ χθες το Bloomberg έγραφε πως και το Verition Fund Management φέρεται να βρίσκεται στο αρχικό στάδιο διερεύνησης της πιθανότητας να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Η χώρα δηλαδή, μέσα από ένα πακέτο φορολογικών κινήτρων, αποκτά όλα τα φόντα, για να γίνει σταδιακά κόμβος για διεθνή hedge funds, που εγκαταλείπουν μεγάλες πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο για να εκμεταλλευτούν τα φορολογικά προνόμια που τους προσφέρει η Ελλάδα.
Mιλώντας χθες στους Financial Times, o Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του Κυριάκου Πιερρακάκη, αποκάλυψε πως προσέγγιζε τον Ρόκος επί μήνες, καθώς εκείνος αξιολογούσε τις επιλογές του για τη μεταφορά της φορολογικής του έδρας. Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι ο Ρόκος είχε συναντηθεί μαζί του στο γραφείο του για περίπου μία ώρα, λίγο πριν ανακοινώσει την απόφασή του.
«Ο βασικός στόχος είναι να έρθουν εδώ και να δημιουργήσουν πραγματικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Καρατζάς. «Ή έρχεσαι σωστά ή δεν έρχεσαι καθόλου».
Aκολούθησε η είδηση για τη Millennium Management του Ίζι Ινγκλάντερ, που ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα. Η multistrategy επενδυτική εταιρεία του Ινγκλάντερ βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές σχετικά με το νέο γραφείο και τη στελέχωσή του, ανέφεραν διεθνή μέσα όπως το Bloomberg και οι Financial Times. Μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης βρίσκεται και ο Rahul Chopra, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο.
Ένα ακόμη multistrategy hedge fund, η Verition Fund Management σύμφωνα με το Bloomberg, βρίσκεται επίσης σε αρχικό στάδιο διερεύνησης της πιθανότητας να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, πρόσθεσαν οι πηγές. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.
Nα σημειωθεί, ότι Millennium, Rokos και Verition διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 134 δισ. δολαρίων.
Αν και ένα τέτοιο σχέδιο θα φάνταζε υπερβολικά φιλόδοξο στα χρόνια της βαθιάς ελληνικής κρίσης, όταν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της χώρας είχε εκτιναχθεί, μετά την προσέλκυση του Rokos, η Ελλάδα διεκδικεί πλέον θέση μεταξύ των προορισμών που μπορούν να προσελκύσουν τους υπερπλούσιους που εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πηγή: newmoney.gr
Mιλώντας χθες στους Financial Times, o Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του Κυριάκου Πιερρακάκη, αποκάλυψε πως προσέγγιζε τον Ρόκος επί μήνες, καθώς εκείνος αξιολογούσε τις επιλογές του για τη μεταφορά της φορολογικής του έδρας. Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι ο Ρόκος είχε συναντηθεί μαζί του στο γραφείο του για περίπου μία ώρα, λίγο πριν ανακοινώσει την απόφασή του.
«Ο βασικός στόχος είναι να έρθουν εδώ και να δημιουργήσουν πραγματικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Καρατζάς. «Ή έρχεσαι σωστά ή δεν έρχεσαι καθόλου».
Aκολούθησε η είδηση για τη Millennium Management του Ίζι Ινγκλάντερ, που ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα. Η multistrategy επενδυτική εταιρεία του Ινγκλάντερ βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές σχετικά με το νέο γραφείο και τη στελέχωσή του, ανέφεραν διεθνή μέσα όπως το Bloomberg και οι Financial Times. Μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης βρίσκεται και ο Rahul Chopra, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο.
Millennium Management is preparing to open its first office in Athens https://t.co/tgqvvxw7Cp— Bloomberg (@business) September 9, 2026
Ένα ακόμη multistrategy hedge fund, η Verition Fund Management σύμφωνα με το Bloomberg, βρίσκεται επίσης σε αρχικό στάδιο διερεύνησης της πιθανότητας να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, πρόσθεσαν οι πηγές. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.
Nα σημειωθεί, ότι Millennium, Rokos και Verition διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 134 δισ. δολαρίων.
Το ταξίδι Πιερρακάκη στο ΛονδίνοΟι περιπτώσεις αυτές βεβαίως δεν είναι τυχαίες, αφού η Αθήνα έχει ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια προσέλκυσης των εύπορων ιδρυτών hedge funds του Ηνωμένου Βασιλείου, επιχειρώντας να τους δελεάσει να ανταλλάξουν το Mayfair με το Αιγαίο. Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, το επόμενο ταξίδι του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, στις οποίες θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, πιθανές μετακινήσεις προς την Ελλάδα.
Αν και ένα τέτοιο σχέδιο θα φάνταζε υπερβολικά φιλόδοξο στα χρόνια της βαθιάς ελληνικής κρίσης, όταν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της χώρας είχε εκτιναχθεί, μετά την προσέλκυση του Rokos, η Ελλάδα διεκδικεί πλέον θέση μεταξύ των προορισμών που μπορούν να προσελκύσουν τους υπερπλούσιους που εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πηγή: newmoney.gr
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