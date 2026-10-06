Από €5 δισ. στα €10 δισ. το όριο ενεργητικού για τις μικρές τράπεζες, προτείνει η ΕΚΤ
Από €5 δισ. στα €10 δισ. το όριο ενεργητικού για τις μικρές τράπεζες, προτείνει η ΕΚΤ
Η νέα αναλογικότητα που προτείνει η ΕΚΤ απλοποιεί την εποπτεία των μικρότερων τραπεζών, με λιγότερο reporting και stress tests, ενώ αυξάνει έως τα 10 δισ. ευρώ το όριο ενεργητικού
Λιγότερη εποπτική γραφειοκρατία, απλούστερα stress tests και reporting προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις μικρότερες τράπεζες αλλάζοντας το όριο του ενεργητικού ένταξής τους στον κανόνα. Έτσι έως και 85% των λιγότερο σημαντικών τραπεζών θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία των μικρών και μη σύνθετων ιδρυμάτων.
Από τα €5 δισ. στα €10 δισ. προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπορεί να αυξάνεται το όριο ενεργητικού για την ένταξη μιας τράπεζας στην κατηγορία των Small and Non-Complex Institutions (SNCIs) (μικρών τραπεζών) , σε μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της αναλογικότητας στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία.
Η πρόταση περιγράφεται από τον Frank Elderson, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, σε ανάρτησή του στο Supervision Blog της ΕΚΤ στις 5 Οκτωβρίου.
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Από τα €5 δισ. στα €10 δισ. προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπορεί να αυξάνεται το όριο ενεργητικού για την ένταξη μιας τράπεζας στην κατηγορία των Small and Non-Complex Institutions (SNCIs) (μικρών τραπεζών) , σε μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της αναλογικότητας στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία.
Η πρόταση περιγράφεται από τον Frank Elderson, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, σε ανάρτησή του στο Supervision Blog της ΕΚΤ στις 5 Οκτωβρίου.
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