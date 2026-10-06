Από €5 δισ. στα €10 δισ. το όριο ενεργητικού για τις μικρές τράπεζες, προτείνει η ΕΚΤ

Η νέα αναλογικότητα που προτείνει η ΕΚΤ απλοποιεί την εποπτεία των μικρότερων τραπεζών, με λιγότερο reporting και stress tests, ενώ αυξάνει έως τα 10 δισ. ευρώ το όριο ενεργητικού