Από €5 δισ. στα €10 δισ. το όριο ενεργητικού για τις μικρές τράπεζες, προτείνει η ΕΚΤ
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Τράπεζες

Από €5 δισ. στα €10 δισ. το όριο ενεργητικού για τις μικρές τράπεζες, προτείνει η ΕΚΤ

Η νέα αναλογικότητα που προτείνει η ΕΚΤ απλοποιεί την εποπτεία των μικρότερων τραπεζών, με λιγότερο reporting και stress tests, ενώ αυξάνει έως τα 10 δισ. ευρώ το όριο ενεργητικού

Από €5 δισ. στα €10 δισ. το όριο ενεργητικού για τις μικρές τράπεζες, προτείνει η ΕΚΤ
Ειρήνη Σακελλάρη
Λιγότερη εποπτική γραφειοκρατία, απλούστερα stress tests και reporting προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις μικρότερες τράπεζες αλλάζοντας το όριο του ενεργητικού ένταξής τους στον κανόνα. Έτσι έως και 85% των λιγότερο σημαντικών τραπεζών θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία των μικρών και μη σύνθετων ιδρυμάτων.

Από τα €5 δισ. στα €10 δισ. προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπορεί να αυξάνεται το όριο ενεργητικού για την ένταξη μιας τράπεζας στην κατηγορία των Small and Non-Complex Institutions (SNCIs) (μικρών τραπεζών) , σε μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της αναλογικότητας στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία.

Η πρόταση περιγράφεται από τον Frank Elderson, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, σε ανάρτησή του στο Supervision Blog της ΕΚΤ στις 5 Οκτωβρίου.

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Ειρήνη Σακελλάρη
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