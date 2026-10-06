Ο πονοκέφαλος των τραπεζών έως το 2027, αγώνας δρόμου για την προσαρμογή στους νέους κανόνες κατά του οικονομικού εγκλήματος
Ο πονοκέφαλος των τραπεζών έως το 2027, αγώνας δρόμου για την προσαρμογή στους νέους κανόνες κατά του οικονομικού εγκλήματος
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Σε αγώνα δρόμου εισέρχεται το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα για την προσαρμογή του στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με το 2027 να αποτελεί το μεγάλο ορόσημο. Από τις 10 Ιουλίου 2027 εφαρμόζεται ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός AML, ο οποίος δημιουργεί για πρώτη φορά ένα ενιαίο και άμεσα εφαρμοζόμενο πλαίσιο κανόνων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, πάντως, δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Όπως επισημάνθηκε στο 3ο Συνέδριο για το Οικονομικό Έγκλημα που διοργάνωσε η Deloitte, οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν εδώ και δύο έως τρεις δεκαετίες σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, έχοντας αναπτύξει σημαντικές υποδομές συμμόρφωσης και μηχανισμούς ελέγχου.
Το ζητούμενο πλέον είναι το επόμενο βήμα: περισσότερη αποτελεσματικότητα χωρίς περισσότερη ταλαιπωρία για τον πελάτη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, πάντως, δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Όπως επισημάνθηκε στο 3ο Συνέδριο για το Οικονομικό Έγκλημα που διοργάνωσε η Deloitte, οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν εδώ και δύο έως τρεις δεκαετίες σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, έχοντας αναπτύξει σημαντικές υποδομές συμμόρφωσης και μηχανισμούς ελέγχου.
Το ζητούμενο πλέον είναι το επόμενο βήμα: περισσότερη αποτελεσματικότητα χωρίς περισσότερη ταλαιπωρία για τον πελάτη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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