Η Αθήνα νέος κόμβος για hedge funds: Μετά τον Κρις Ρόκος και η αμερικανική Millennium του Ιζι Ινγκλάντερ στην Ελλάδα
Η Αθήνα νέος κόμβος για hedge funds: Μετά τον Κρις Ρόκος και η αμερικανική Millennium του Ιζι Ινγκλάντερ στην Ελλάδα
Το fund του Ίζι Ίνγκλαντερ ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο του γραφείο στην Αθήνα - Η φορολογική «εκστρατεία γοητείας» προσελκύει την αφρόκρεμα των επενδυτών
Το αμερικανικό hedge fund, Millennium Management, με επικεφαλής τον Ίζι Ινγκλάντερ προετοιμάζει το άνοιγμα του πρώτου του γραφείου στην Αθήνα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του δισεκατομμυριούχου Κρις Ρόκος να μεταφέρει την έδρα του στην Ελλάδα, ενισχύοντας το προφίλ της χώρας ως αναδυόμενου διεθνούς επενδυτικού κέντρου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας της ελληνικής κυβέρνησης για την προσέλκυση ισχυρών παραγόντων του City του Λονδίνου, προσφέροντας ένα σταθερό και ελκυστικό φορολογικό καθεστώς για εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό.
Παράλληλα, το κύμα αποχώρησης διαχειριστών κεφαλαίων από το Ηνωμένο Βασίλειο σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι, την Ελβετία και πλέον την Αθήνα, τροφοδοτείται από την αύξηση της φορολογίας και την κατάργηση του καθεστώτος non-dom από τη βρετανική κυβέρνηση, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στο Λονδίνο. Επιπλέον, οι εγγυήσεις ασφάλειας και η σταθερότητα που προσφέρει η Ελλάδα λειτουργούν ενισχυτικά έναντι άλλων περιοχών με γεωπολιτική αβεβαιότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Millennium Management ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα, ενισχύοντας τα διαπιστευτήρια της πόλης ως αναδυόμενου κόμβου για hedge funds, μετά την είδηση ότι ο Κρις Ρόκος εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα.
Το πολυστρατηγικό fund του Ίζι Ινγκλάντερ βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές για το νέο παράρτημα και τη στελέχωσή του, δήλωσαν άτομα με γνώση των σχεδίων. Ο Ραούλ Τσόπρα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο, είναι μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν τη μετακίνηση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς τα σχέδια είναι ιδιωτικά. Εκπρόσωπος της Millennium αρνήθηκε να σχολιάσει.
Τα σχέδια αυτά έρχονται καθώς η Αθήνα ξεκινά μια εκστρατεία γοητείας (charm offensive) σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τους πλούσιους ιδρυτές hedge funds του Ηνωμένου Βασιλείου και να τους δελεάσει να μεταβούν από το Mayfair στο Αιγαίο. Το επόμενο ταξίδι του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με χρηματιστές και επενδυτές για τη συζήτηση πιθανών μετακινήσεων, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, σύμφωνα με πηγές με γνώση του ταξιδιού.
Παράλληλα, το κύμα αποχώρησης διαχειριστών κεφαλαίων από το Ηνωμένο Βασίλειο σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι, την Ελβετία και πλέον την Αθήνα, τροφοδοτείται από την αύξηση της φορολογίας και την κατάργηση του καθεστώτος non-dom από τη βρετανική κυβέρνηση, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στο Λονδίνο. Επιπλέον, οι εγγυήσεις ασφάλειας και η σταθερότητα που προσφέρει η Ελλάδα λειτουργούν ενισχυτικά έναντι άλλων περιοχών με γεωπολιτική αβεβαιότητα.
Millennium Management is preparing to open its first office in Athens https://t.co/tgqvvxw7Cp— Bloomberg (@business) September 9, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Millennium Management ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα, ενισχύοντας τα διαπιστευτήρια της πόλης ως αναδυόμενου κόμβου για hedge funds, μετά την είδηση ότι ο Κρις Ρόκος εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα.
Το πολυστρατηγικό fund του Ίζι Ινγκλάντερ βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές για το νέο παράρτημα και τη στελέχωσή του, δήλωσαν άτομα με γνώση των σχεδίων. Ο Ραούλ Τσόπρα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο, είναι μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν τη μετακίνηση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς τα σχέδια είναι ιδιωτικά. Εκπρόσωπος της Millennium αρνήθηκε να σχολιάσει.
Τα σχέδια αυτά έρχονται καθώς η Αθήνα ξεκινά μια εκστρατεία γοητείας (charm offensive) σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τους πλούσιους ιδρυτές hedge funds του Ηνωμένου Βασιλείου και να τους δελεάσει να μεταβούν από το Mayfair στο Αιγαίο. Το επόμενο ταξίδι του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με χρηματιστές και επενδυτές για τη συζήτηση πιθανών μετακινήσεων, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, σύμφωνα με πηγές με γνώση του ταξιδιού.
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