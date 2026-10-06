Πιο κοντά τα μέτρα στήριξης για το βιομηχανικό ρεύμα, στο τραπέζι πακέτο 100 εκατ. ευρώ
Πιο κοντά τα μέτρα στήριξης για το βιομηχανικό ρεύμα, στο τραπέζι πακέτο 100 εκατ. ευρώ
Το σήμα αναμένεται να δώσει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ
Πολύ κοντά στην ενεργοποίηση των κυβερνητικών μέτρων για το ενεργειακό κόστος έρχεται η ελληνική βιομηχανία, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να ανάψει σήμερα το βράδυ, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, το πράσινο φως για την κρατική στήριξη.
Το υπό διαμόρφωση πακέτο κινείται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή των 100 εκατ. ευρώ, με τις ανακοινώσεις να επικεντρώνονται πλέον στο τελικό ύψος της παρέμβασης, στους δικαιούχους και στη χρονική περίοδο που θα καλύπτει η επιδότηση.
Πηγές του ΥΠΕΝ επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο αποφεύγουν να προεξοφλήσουν πόσο αναλυτική θα είναι η αποψινή πρωθυπουργική παρέμβαση. Η προσδοκία είναι ότι θα δοθεί το πολιτικό σήμα για την ενίσχυση, ενώ η εξειδίκευση των όρων θα ακολουθήσει.
Αισιόδοξη από την πορεία των διαπραγματεύσεων εμφανίζεται και η βιομηχανία, η οποία αναμένει τις τελικές ανακοινώσεις που θα αποτελέσουν το αντίδοτο στις πιέσεις που δέχεται από το ενεργειακό κόστος. Αυτή τη φορά, η συζήτηση έχει προχωρήσει πέρα από τις γενικές διαβεβαιώσεις, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται συγκεκριμένα ευρωπαϊκά εργαλεία και διαφορετικά σχήματα κάλυψης για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ήδη ενισχύσεις και για εκείνες που παραμένουν εκτός στήριξης.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας. Ο αριθμός των δικαιούχων, η διάρκεια της παρέμβασης και το ύψος της επιδότησης εξετάζονται συνδυαστικά, με τη σχετική εξίσωση να έχει διαμορφωθεί από το ΥΠΕΝ σε στενή συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο.
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Το υπό διαμόρφωση πακέτο κινείται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή των 100 εκατ. ευρώ, με τις ανακοινώσεις να επικεντρώνονται πλέον στο τελικό ύψος της παρέμβασης, στους δικαιούχους και στη χρονική περίοδο που θα καλύπτει η επιδότηση.
Πηγές του ΥΠΕΝ επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο αποφεύγουν να προεξοφλήσουν πόσο αναλυτική θα είναι η αποψινή πρωθυπουργική παρέμβαση. Η προσδοκία είναι ότι θα δοθεί το πολιτικό σήμα για την ενίσχυση, ενώ η εξειδίκευση των όρων θα ακολουθήσει.
Αισιόδοξη από την πορεία των διαπραγματεύσεων εμφανίζεται και η βιομηχανία, η οποία αναμένει τις τελικές ανακοινώσεις που θα αποτελέσουν το αντίδοτο στις πιέσεις που δέχεται από το ενεργειακό κόστος. Αυτή τη φορά, η συζήτηση έχει προχωρήσει πέρα από τις γενικές διαβεβαιώσεις, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται συγκεκριμένα ευρωπαϊκά εργαλεία και διαφορετικά σχήματα κάλυψης για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ήδη ενισχύσεις και για εκείνες που παραμένουν εκτός στήριξης.
Ευρεία κάλυψη με δημοσιονομικά όρια
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας. Ο αριθμός των δικαιούχων, η διάρκεια της παρέμβασης και το ύψος της επιδότησης εξετάζονται συνδυαστικά, με τη σχετική εξίσωση να έχει διαμορφωθεί από το ΥΠΕΝ σε στενή συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο.
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