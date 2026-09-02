Εντυπωσιακές κατοικίες που έκαψαν καρδιές στο σινεμά
Εντυπωσιακές κατοικίες που έκαψαν καρδιές στο σινεμά
Αρχιτεκτονικά αριστουργήματα που καθόρισαν την ατμόσφαιρα εμβληματικών ταινιών, στέγασαν μεγάλους κινηματογραφικούς έρωτες και πέρασαν μαζί τους στην ιστορία
Villa Albergoni
Η σταρ του βραβευμένου «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» (2017), του Luca Guadagnino, δεν είναι άλλη από την εξοχική έπαυλη του 17ου αιώνα κοντά στην γραφική Crema της Λομβαρδίας, που στο φιλμ αποτελεί την κατοικία της οικογένειας Perlmann και το σκηνικό για το ανέμελο, ζωηρό καλοκαίρι του 1983. Ο σκηνοθέτης ήθελε να δίνει την αίσθηση ενός σπιτιού «για τον πολιτισμό και την απόλαυση, όχι για την επίδειξη πλούτου, αλλά πλούσιο σε ιστορία». Το πέτυχε με τη συνδρομή της interior designer Violante Visconti di Modrone, η οποία συνέλεξε παλιές υδρόγειες σφαίρες, χάρτες, χαρακτικά και πίνακες από αντικερί και παλαιοπωλεία, αλλά και έπεισε τον Guadagnino να συμπεριλάβει στην ταινία τον φθαρμένο κόκκινο καναπέ που υπήρχε ήδη εκεί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η σταρ του βραβευμένου «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» (2017), του Luca Guadagnino, δεν είναι άλλη από την εξοχική έπαυλη του 17ου αιώνα κοντά στην γραφική Crema της Λομβαρδίας, που στο φιλμ αποτελεί την κατοικία της οικογένειας Perlmann και το σκηνικό για το ανέμελο, ζωηρό καλοκαίρι του 1983. Ο σκηνοθέτης ήθελε να δίνει την αίσθηση ενός σπιτιού «για τον πολιτισμό και την απόλαυση, όχι για την επίδειξη πλούτου, αλλά πλούσιο σε ιστορία». Το πέτυχε με τη συνδρομή της interior designer Violante Visconti di Modrone, η οποία συνέλεξε παλιές υδρόγειες σφαίρες, χάρτες, χαρακτικά και πίνακες από αντικερί και παλαιοπωλεία, αλλά και έπεισε τον Guadagnino να συμπεριλάβει στην ταινία τον φθαρμένο κόκκινο καναπέ που υπήρχε ήδη εκεί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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