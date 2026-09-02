ΔΕΗ: Μεγάλη ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος πριν τη ΔΕΘ - Μειώνει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα

Είναι το φθηνότερο πάγιο της αγοράς για 12μηνο σταθερό πρόγραμμα, ενισχύοντας την κυβερνητική άμυνα απέναντι στην ακρίβεια - Ισχυρές πιέσεις στον ανταγωνισμό





Η νέα χρέωση των 11,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για δώδεκα μήνες,



περίπου 40% στο δίμηνο. Μολονότι μάλιστα πρόκειται για εμπορική πρωτοβουλία της



Η τιμολογιακή πολιτική του μεγαλύτερου παρόχου ενέργειας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η αναζοπύρωση της έντασης στη



Η άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργεί τον κίνδυνο νέων πιέσεων στα κυμαινόμενα τιμολόγια τους επόμενους μήνες.







Η πιο κοντινή τιμή του ανταγωνισμού είναι τα 11,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα αλλά με πάγιο που φτάνει τα 15,9 ευρώ. Η χρέωση των 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα της ΔΕΗ, σε συνδυασμό με το χαμηλό πάγιο, τοποθετεί το προϊόν στην πρώτη γραμμή των δωδεκάμηνων σταθερών συμβολαίων και αναμένεται να αυξήσει την πίεση προς τους υπόλοιπους προμηθευτές.



Επιθετική πολιτική Η παρέμβαση της ΔΕΗ δεν περιορίζεται στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Αποτελεί ταυτόχρονα μια άκρως επιθετική εμπορική κίνηση σε μια αγορά που βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης καθώς η κρίση στην Μέση Ανατολή είχε εξαφανίσει από την



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Εφόσον ο ανταγωνισμός ακολουθήσει, η πρωτοβουλία μπορεί να αποκτήσει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών και περιορίζοντας τη μεταφορά της ανόδου της χονδρεμπορικής αγοράς στους λογαριασμούς. Μια τέτοια εξέλιξη θα διευκόλυνε και τον κυβερνητικό σχεδιασμό, απομακρύνοντας, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, το ενδεχόμενο επιστροφής στις οριζόντιες επιδοτήσεις της ενεργειακής κρίσης.



Η μεγάλη αγορά των «μπλε» Το νέο προϊόν απευθύνεται σε μια κατηγορία που έχει αποκτήσει πλέον μια ισχυρή κρίσιμη μάζα στην αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της



Σχεδόν ένα στα τρία νοικοκυριά έχει πλέον επιλέξει την ασφάλεια μιας προκαθορισμένης χρέωσης.



Τέσσερις ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ενώ η κυβέρνηση αναζητεί ισχυρά αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια που βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η ΔΕΗ αιφνιδιάζει την αγορά με ένα από τα ανταγωνιστικότερα σταθερά τιμολόγια ρεύματος Η νέα χρέωση τωνγια δώδεκα μήνες, με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ , προσδίδει στην πρωτοβουλία σαφή πολιτική διάσταση καθώς προσφέρει προστασία στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανατιμήσεις στη χονδρεμπορική αγορά αναζωπυρώνονται και κοκκινίζουν τον ευρωπαϊκό χάρτη τιμολογίων.Η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 21% τον τελευταίο μήνα και σωρευτικά κατά. Μολονότι μάλιστα πρόκειται για εμπορική πρωτοβουλία της ΔΕΗ και όχι για κυβερνητικό μέτρο, η χρονική σύμπτωση με τη ΔΕΘ ενισχύει το δίχτυ προστασίας των καταναλωτών και προσφέρει στο κυβερνητικό επιτελείο ένα χειροπιαστό αντίβαρο στις αυξήσεις χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.Η τιμολογιακή πολιτική του μεγαλύτερου παρόχου ενέργειας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η αναζοπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει επαναφέρει την αβεβαιότητα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, οδηγώντας χθες την τιμή του φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF στα 73,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα αυξημένο κατά 5,3% σε σχέση με την προηγούμενη μέρα.Η άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργεί τον κίνδυνο νέων πιέσεων στα κυμαινόμενα τιμολόγια τους επόμενους μήνες.Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το myHome Online προσφέρει στα νοικοκυριά τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» το κόστος προμήθειας για έναν χρόνο στην πιο ανταγωνιστική χρέωση της αγοράς.είναι ταανά κιλοβατώρα αλλά με πάγιο που φτάνει τα 15,9 ευρώ. Η χρέωση των 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα της ΔΕΗ, σε συνδυασμό με το χαμηλό πάγιο, τοποθετεί το προϊόν στην πρώτη γραμμή των δωδεκάμηνων σταθερών συμβολαίων και αναμένεται να αυξήσει την πίεση προς τους υπόλοιπους προμηθευτές.Η παρέμβαση της ΔΕΗ δεν περιορίζεται στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Αποτελεί ταυτόχρονα μια άκρως επιθετική εμπορική κίνηση σε μια αγορά που βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης καθώς η κρίση στην Μέση Ανατολή είχε εξαφανίσει από τηνΆνοιξη τα ελκυστικά μπλε τιμολόγια σταθερής χρέωσης και είχε καταστήσει πολλά σταθερά τιμολόγια ακριβότερα και από τα πράσινα. Το νέο τιμολόγιο της ΔΕΗ διαμορφώνει ένα νέο σημείο αναφοράς για τα «μπλε» τιμολόγια και στριμώχνει τον ανταγωνισμό σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία, προκαλώντας είτε μειώσεις τιμών είτε την παρουσίαση νέων πακέτων και ευνοϊκότερων όρων.Εφόσον ο ανταγωνισμός ακολουθήσει, η πρωτοβουλία μπορεί να αποκτήσει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών και περιορίζοντας τη μεταφορά της ανόδου της χονδρεμπορικής αγοράς στους λογαριασμούς. Μια τέτοια εξέλιξη θα διευκόλυνε και τον κυβερνητικό σχεδιασμό, απομακρύνοντας, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, το ενδεχόμενο επιστροφής στις οριζόντιες επιδοτήσεις της ενεργειακής κρίσης.Το νέο προϊόν απευθύνεται σε μια κατηγορία που έχει αποκτήσει πλέον μια ισχυρή κρίσιμη μάζα στην αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ , τον Ιούνιο του 2026 οι οικιακές παροχές με σταθερά τιμολόγια ανέρχονταν σε 1,879 εκατομμύρια και αντιστοιχούσαν στο 31,62% της αγοράς.Σχεδόν ένα στα τρία νοικοκυριά έχει πλέον επιλέξει την ασφάλεια μιας προκαθορισμένης χρέωσης.

Η απόσταση από τις αρχές του έτους είναι σημαντική. Τον Ιανουάριο τα σταθερά προγράμματα αριθμούσαν 1,696 εκατ. μετρητές και κατείχαν μερίδιο 28,57%. Έως τον Ιούνιο προστέθηκαν περίπου 183.000 παροχές, καθώς η έντονη μεταβλητότητα των προηγούμενων ετών κατέστησε την προβλεψιμότητα βασικό κριτήριο για ένα αυξανόμενο μέρος των καταναλωτών.



Τον Ιούνιο, ωστόσο, εμφανίστηκε η πρώτη μικρή υποχώρηση. Σε σύγκριση με τον Μάιο, οι μετρητές των σταθερών συμβολαίων μειώθηκαν κατά περίπου 11.500, ενώ το μερίδιό τους περιορίστηκε οριακά από 31,81% σε 31,62%.



Παράγοντες της αγοράς συνδέουν την εξέλιξη με τη λήξη παλαιότερων δωδεκάμηνων προγραμμάτων, τα οποία είχαν διατεθεί με εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και κάτω από τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα.



Η μάχη για τα συμβόλαια που λήγουν Χιλιάδες νοικοκυριά κλήθηκαν τότε να αποφασίσουν εάν θα παραμείνουν σε σταθερό πρόγραμμα με διαφορετική τιμή ή θα μετακινηθούν σε κυμαινόμενο προϊόν, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο μιας νέας ανόδου της αγοράς.



Σε αυτήν ακριβώς τη δεξαμενή καταναλωτών στοχεύει η ΔΕΗ. Με τιμή 11,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα, επιχειρεί να περιορίσει τις διαρροές από τα «μπλε», να προσελκύσει πελάτες άλλων προμηθευτών και να αναθερμάνει τη ζήτηση για δωδεκάμηνα συμβόλαια. Επιπλέον, η κίνηση αυτή υπηρετεί και έναν ευρύτερο εμπορικό στόχο της ΔΕΗ, να μειώσει σταδιακά την υψηλή έκθεσή της στα «πράσινα» τιμολόγια, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται σχεδόν το 70% του πελατολογίου της, και να διευρύνει το αποτύπωμά της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των σταθερών συμβολαίων.



Η πρόταση αποκτά πρόσθετη ελκυστικότητα επειδή ανακοινώνεται σε περίοδο ανόδου της χονδρεμπορικής, όταν η προστασία από μελλοντικές διακυμάνσεις αποκτά μεγαλύτερη αξία. Η επιλογή της ΔΕΗ να μην επιβαρύνει τα τιμολόγια συνεπικουρείται και από το ψαλίδισμα των αυξήσεων στα πράσινα τιμολόγια, περιορίζοντας τις αυξήσεις στο 7,7% και προσφέροντας το ειδικό τιμολόγιο για τον Σεπτέμβριο στα 14,9 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 13,84 ευρώ τον Αύγουστο για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες.



Η μεγάλη δεξαμενή των πράσινων τιμολογίων Τα ειδικά «πράσινα» τιμολόγια εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά χάνουν σταθερά έδαφος. Οι παροχές τους μειώθηκαν από 3,399 εκατ. τον Ιανουάριο σε 3,16 εκατ. τον Ιούνιο, με το μερίδιό τους να υποχωρεί από 57,28% σε 53,17%.



Πρόκειται για απώλεια περίπου 240.000 παροχών μέσα σε έξι μήνες.



Μέρος αυτών των μετακινήσεων κατευθύνθηκε και προς τα «κίτρινα» κυμαινόμενα τιμολόγια, τα οποία αύξησαν τους μετρητές τους από περίπου 840.000 σε 904.000 και το μερίδιό τους από 14,15% σε 15,21%.



Το επόμενο διάστημα θα φανεί εάν η νέα προσφορά της ΔΕΗ θα ανατρέψει την οριακή κάμψη που εμφάνισαν τα σταθερά συμβόλαια τον Ιούνιο και, κυρίως, εάν θα ενεργοποιήσει έναν νέο γύρο μειώσεων από τους ανταγωνιστές.



Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση επιχειρεί να μετατρέψει την αυξημένη αβεβαιότητα της ενεργειακής αγοράς σε εμπορικό πλεονέκτημα, προσφέροντας συγχρόνως ένα ουσιαστικό κίνητρο απέναντι στην ακρίβεια, λίγες ημέρες πριν από την εφετινή προεκλογική ΔΕΘ.