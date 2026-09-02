Ρεύμα: Οι πάροχοι απορρόφησαν το σοκ της χονδρεμπορικής, οι τρεις ταχύτητες στα πράσινα τιμολόγια

Παρά την άνοδο κατά 21% της χρηματιστηριακής τιμής ενέργειας τον Αύγουστο, οι αυξήσεις που έφτασαν στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου ήταν σημαντικά χαμηλότερες – Σχεδόν αμετάβλητες οι χρεώσεις από τους μεγάλους ιδιώτες παρόχους