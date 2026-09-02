Ρεύμα: Οι πάροχοι απορρόφησαν το σοκ της χονδρεμπορικής, οι τρεις ταχύτητες στα πράσινα τιμολόγια
Ρεύμα: Οι πάροχοι απορρόφησαν το σοκ της χονδρεμπορικής, οι τρεις ταχύτητες στα πράσινα τιμολόγια
Παρά την άνοδο κατά 21% της χρηματιστηριακής τιμής ενέργειας τον Αύγουστο, οι αυξήσεις που έφτασαν στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου ήταν σημαντικά χαμηλότερες – Σχεδόν αμετάβλητες οι χρεώσεις από τους μεγάλους ιδιώτες παρόχους
Η άνοδος της χονδρεμπορικής αγοράς τον Αύγουστο δεν μεταφράστηκε σε ένα ενιαίο κύμα ανατιμήσεων στα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου.
Οι προμηθευτές ακολούθησαν διαφορετικές εμπορικές στρατηγικές, με τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους να απορροφούν πλήρως την επιβάρυνση, άλλες εταιρείες να περνούν στους καταναλωτές μόνο ένα μέρος της και μία να προχωρά ακόμη και σε μείωση.
Έτσι, παρά το άλμα κατά 21% της χρηματιστηριακής τιμής ενέργειας σε σχέση με τον Ιούλιο, η εικόνα στη λιανική αγορά ήταν σαφώς ηπιότερη. Οι τιμοκατάλογοι που ανακοινώθηκαν για τον Σεπτέμβριο διαμορφώνουν ουσιαστικά μια αγορά τριών ταχυτήτων: σταθερές χρεώσεις από τους μεγάλους ιδιώτες παρόχους, περιορισμένες αυξήσεις από τις μικρότερες εταιρείες και μείωση από τη ΖΕΝΙΘ.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την αγορά, καθώς τα ειδικά ή «πράσινα» τιμολόγια εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τη μεγάλη πλειονότητα των οικιακών πελατών.
Η Protergia του Ομίλου Metlen, συνεχίζοντας την πολιτική σταθερότητας που εφαρμόζει τους τελευταίους μήνες διατήρησε τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου της στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Αντίστοιχα, η ΗΡΩΝ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κράτησε τα τιμολόγια στα 0,1476 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Η Enerwave του Ομίλου HELLENiQ ENERGY διατήρησε αμετάβλητη τη χρέωση της μηνιαίας κατανάλωσης έως τις 100 κιλοβατώρες, στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Από την 101η kWh και πάνω η τιμή διαμορφώνεται σε 0,294 λεπτά/kWh και είναι αυξημένη κατά 8,8%.
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Οι προμηθευτές ακολούθησαν διαφορετικές εμπορικές στρατηγικές, με τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους να απορροφούν πλήρως την επιβάρυνση, άλλες εταιρείες να περνούν στους καταναλωτές μόνο ένα μέρος της και μία να προχωρά ακόμη και σε μείωση.
Έτσι, παρά το άλμα κατά 21% της χρηματιστηριακής τιμής ενέργειας σε σχέση με τον Ιούλιο, η εικόνα στη λιανική αγορά ήταν σαφώς ηπιότερη. Οι τιμοκατάλογοι που ανακοινώθηκαν για τον Σεπτέμβριο διαμορφώνουν ουσιαστικά μια αγορά τριών ταχυτήτων: σταθερές χρεώσεις από τους μεγάλους ιδιώτες παρόχους, περιορισμένες αυξήσεις από τις μικρότερες εταιρείες και μείωση από τη ΖΕΝΙΘ.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την αγορά, καθώς τα ειδικά ή «πράσινα» τιμολόγια εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τη μεγάλη πλειονότητα των οικιακών πελατών.
Σταθερές τιμές από τους μεγάλους παρόχουςΟι Protergia, ΗΡΩΝ και μερικώς η Enerwave επέλεξαν να μην περάσουν στους πελάτες τους την αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής, διατηρώντας αμετάβλητες τις χρεώσεις των ειδικών τιμολογίων τους.
Η Protergia του Ομίλου Metlen, συνεχίζοντας την πολιτική σταθερότητας που εφαρμόζει τους τελευταίους μήνες διατήρησε τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου της στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Αντίστοιχα, η ΗΡΩΝ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κράτησε τα τιμολόγια στα 0,1476 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Η Enerwave του Ομίλου HELLENiQ ENERGY διατήρησε αμετάβλητη τη χρέωση της μηνιαίας κατανάλωσης έως τις 100 κιλοβατώρες, στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Από την 101η kWh και πάνω η τιμή διαμορφώνεται σε 0,294 λεπτά/kWh και είναι αυξημένη κατά 8,8%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr.
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