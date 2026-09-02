Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με λεοπάρ μπικίνι
GALA
Κλέλια Ανδριολάτου Μαγιό

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με λεοπάρ μπικίνι

Η ηθοποιός και μοντέλο μοιράστηκε εικόνες από τις διακοπές της

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με λεοπάρ μπικίνι
Ιωάννα Μαρίνου
29 ΣΧΟΛΙΑ
Μία εικόνα της με λεοπάρ μπικίνι μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Η ηθοποιός και μοντέλο δημοσίευσε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της. Στο πρώτο στιγμιότυπο, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίζεται σε μία ασπρόμαυρη λήψη φορώντας μαγιό με animal print σχέδιο, ενώ το look της ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου.

Στις υπόλοιπες εικόνες, η ηθοποιός και μοντέλο πόζαρε στη φύση, ενώ στην ανάρτησή της συμπεριλαμβάνονται και στιγμιότυπά της με την ίδια να φωτογραφίζεται σε καθρέφτη, καθώς και μία selfie της.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με λεοπάρ μπικίνι

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με λεοπάρ μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με λεοπάρ μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με λεοπάρ μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με λεοπάρ μπικίνι
Ιωάννα Μαρίνου
29 ΣΧΟΛΙΑ

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