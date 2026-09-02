Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με λεοπάρ μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με λεοπάρ μπικίνι
Η ηθοποιός και μοντέλο μοιράστηκε εικόνες από τις διακοπές της
Μία εικόνα της με λεοπάρ μπικίνι μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.
Η ηθοποιός και μοντέλο δημοσίευσε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της. Στο πρώτο στιγμιότυπο, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίζεται σε μία ασπρόμαυρη λήψη φορώντας μαγιό με animal print σχέδιο, ενώ το look της ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου.
Στις υπόλοιπες εικόνες, η ηθοποιός και μοντέλο πόζαρε στη φύση, ενώ στην ανάρτησή της συμπεριλαμβάνονται και στιγμιότυπά της με την ίδια να φωτογραφίζεται σε καθρέφτη, καθώς και μία selfie της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός και μοντέλο δημοσίευσε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της. Στο πρώτο στιγμιότυπο, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίζεται σε μία ασπρόμαυρη λήψη φορώντας μαγιό με animal print σχέδιο, ενώ το look της ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου.
Στις υπόλοιπες εικόνες, η ηθοποιός και μοντέλο πόζαρε στη φύση, ενώ στην ανάρτησή της συμπεριλαμβάνονται και στιγμιότυπά της με την ίδια να φωτογραφίζεται σε καθρέφτη, καθώς και μία selfie της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα