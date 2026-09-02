Στον Ανακριτή για να απολογηθούν για τα ναρκωτικά οι 3 από την υπόθεση του βρέφους στην Κυψέλη
ΕΛΛΑΔΑ
Ευελπίδων Κυψέλη Βρέφος Ναρκωτικά Αφγανός

Στον Ανακριτή για να απολογηθούν για τα ναρκωτικά οι 3 από την υπόθεση του βρέφους στην Κυψέλη

Μέχρι στιγμής οι διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος τους αφορούν ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού

Στον Ανακριτή για να απολογηθούν για τα ναρκωτικά οι 3 από την υπόθεση του βρέφους στην Κυψέλη
Κώστας Στάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 10:30 το πρωί για να απολογηθούν μετά τη σύλληψή τους για κατοχή ναρκωτικών οι τρεις που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.

Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στο οποίο εντοπίστηκε η βαλίτσα με το νεκρό και παγωμένο βρέφος.



Μέχρι στιγμής οι διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος τους αφορούν ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Ο 43χρονος Έλληνας και ο 26χρονος Αφγανός μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων από το ΑΤ Κυψέλης στο οποίο κρατούνταν.

Κώστας Στάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης