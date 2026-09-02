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Στον Ανακριτή για να απολογηθούν για τα ναρκωτικά οι 3 από την υπόθεση του βρέφους στην Κυψέλη
Στον Ανακριτή για να απολογηθούν για τα ναρκωτικά οι 3 από την υπόθεση του βρέφους στην Κυψέλη
Μέχρι στιγμής οι διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος τους αφορούν ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 10:30 το πρωί για να απολογηθούν μετά τη σύλληψή τους για κατοχή ναρκωτικών οι τρεις που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.
Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στο οποίο εντοπίστηκε η βαλίτσα με το νεκρό και παγωμένο βρέφος.
Μέχρι στιγμής οι διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος τους αφορούν ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.
Ο 43χρονος Έλληνας και ο 26χρονος Αφγανός μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων από το ΑΤ Κυψέλης στο οποίο κρατούνταν.
Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στο οποίο εντοπίστηκε η βαλίτσα με το νεκρό και παγωμένο βρέφος.
Μέχρι στιγμής οι διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος τους αφορούν ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.
Ο 43χρονος Έλληνας και ο 26χρονος Αφγανός μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων από το ΑΤ Κυψέλης στο οποίο κρατούνταν.
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