Συνεχίζει το ράλι τιμών στο πετρέλαιο για τρίτη ημέρα με άνοδο σχεδόν 1% μετά την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πετρέλαιο τιμές πετρελαίου Πετρέλαιο Brent Ιράν

Συνεχίζει το ράλι τιμών στο πετρέλαιο για τρίτη ημέρα με άνοδο σχεδόν 1% μετά την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Οι αγορές τιμολογούν μεγαλύτερο κίνδυνο για τις ενεργειακές ροές στη Μέση Ανατολή – Το Brent έχει ενισχυθεί πάνω από 30% από την έναρξη του πολέμου

Συνεχίζει το ράλι τιμών στο πετρέλαιο για τρίτη ημέρα με άνοδο σχεδόν 1% μετά την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
Το πετρέλαιο συνέχισε την ανοδική του πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του Brent κινείται κοντά τα 95,35 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα 4,6% της Τρίτης, ενώ το αμερικανικό αργό αργό (WTI) κινείται κοντά στα 90,60 δολάρια.

Οι επενδυτές αυξάνουν το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση επανέρχεται στο προσκήνιο και μεγαλώνει η αβεβαιότητα για την ασφάλεια της σημαντικότερης ενεργειακής θαλάσσιας οδού στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης