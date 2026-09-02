Συνεχίζει το ράλι τιμών στο πετρέλαιο για τρίτη ημέρα με άνοδο σχεδόν 1% μετά την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
Συνεχίζει το ράλι τιμών στο πετρέλαιο για τρίτη ημέρα με άνοδο σχεδόν 1% μετά την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
Οι αγορές τιμολογούν μεγαλύτερο κίνδυνο για τις ενεργειακές ροές στη Μέση Ανατολή – Το Brent έχει ενισχυθεί πάνω από 30% από την έναρξη του πολέμου
Το πετρέλαιο συνέχισε την ανοδική του πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Η τιμή του Brent κινείται κοντά τα 95,35 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα 4,6% της Τρίτης, ενώ το αμερικανικό αργό αργό (WTI) κινείται κοντά στα 90,60 δολάρια.
Οι επενδυτές αυξάνουν το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση επανέρχεται στο προσκήνιο και μεγαλώνει η αβεβαιότητα για την ασφάλεια της σημαντικότερης ενεργειακής θαλάσσιας οδού στον κόσμο.
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Η τιμή του Brent κινείται κοντά τα 95,35 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα 4,6% της Τρίτης, ενώ το αμερικανικό αργό αργό (WTI) κινείται κοντά στα 90,60 δολάρια.
Οι επενδυτές αυξάνουν το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση επανέρχεται στο προσκήνιο και μεγαλώνει η αβεβαιότητα για την ασφάλεια της σημαντικότερης ενεργειακής θαλάσσιας οδού στον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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