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Το 1ο φεστιβάλ πολιτισμού στο ακριτικό Καστελόριζο στις 13 Σεπτεμβρίου
Το 1ο φεστιβάλ πολιτισμού στο ακριτικό Καστελόριζο στις 13 Σεπτεμβρίου
Συμμετέχουν η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και η χορωδία Μώλου
Στο ακριτικό Καστελόριζο, πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00, το 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού, το οποίο συνδιοργανώνεται από τη χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τον Δήμο Μεγίστης, υπό την αιγίδα του ομίλου για την Unesco Πειραιώς και Νήσων και του International Action ART.
Στη πολιτιστική αυτή διοργάνωση συμμετέχουν η χορωδία Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Δημητρίου Καρούζου και καλλιτεχνικού διευθυντή της διοργάνωσης, η χορωδία Μώλου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αντώνη Μπαλή και το Λύκειο Ελληνίδων.
Στο όμορφο αυτό ακριτικό νησί του Αιγαίου, η μουσική, το τραγούδι και η ελληνική παράδοση θα ενώσουν ανθρώπους και πολιτιστικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές της χώρας, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός στο Καστελόριζο.
Η επιλογή της ημέρας συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης, η 13η Σεπτεμβρίου, συνδέεται άμεσα με την ιστορική απελευθέρωση του Καστελόριζου, κάτι που προσδίδει στη διοργάνωση έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.
Ο πολιτισμός συναντά την ιστορική μνήμη και στέλνει από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας ένα μήνυμα ενότητας, δημιουργίας και αισιοδοξίας.
Το Καστελόριζο, ένα νησί μοναδικής φυσικής ομορφιάς και βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεί έναν ζωντανό φάρο του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στη πολιτιστική αυτή διοργάνωση συμμετέχουν η χορωδία Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Δημητρίου Καρούζου και καλλιτεχνικού διευθυντή της διοργάνωσης, η χορωδία Μώλου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αντώνη Μπαλή και το Λύκειο Ελληνίδων.
Στο όμορφο αυτό ακριτικό νησί του Αιγαίου, η μουσική, το τραγούδι και η ελληνική παράδοση θα ενώσουν ανθρώπους και πολιτιστικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές της χώρας, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός στο Καστελόριζο.
Η επιλογή της ημέρας συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης, η 13η Σεπτεμβρίου, συνδέεται άμεσα με την ιστορική απελευθέρωση του Καστελόριζου, κάτι που προσδίδει στη διοργάνωση έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.
Ο πολιτισμός συναντά την ιστορική μνήμη και στέλνει από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας ένα μήνυμα ενότητας, δημιουργίας και αισιοδοξίας.
Το Καστελόριζο, ένα νησί μοναδικής φυσικής ομορφιάς και βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεί έναν ζωντανό φάρο του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.
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