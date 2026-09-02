ΚΕΦΙΜ: Πραγματική η δημοσιονομική πρόοδος της Ελλάδας αλλά η σταθερότητα παραμένει εύθραυστη
ΚΕΦΙΜ: Πραγματική η δημοσιονομική πρόοδος της Ελλάδας αλλά η σταθερότητα παραμένει εύθραυστη
Η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική δημοσιονομική βελτίωση, όμως η περίοδος 2026-2028 αποτελεί κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι πιέσεις στις δαπάνες, το χρέος και το ασφαλιστικό δοκιμάζουν τη διατηρησιμότητα της προόδου
Η περίοδος 2026–2028 θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ, καθώς συμπίπτουν η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η εφαρμογή του νέου δημοσιονομικού πακέτου, οι υπολειπόμενοι δεσμοί κράτους και τραπεζών, και οι υψηλές συνταξιοδοτικές δαπάνες.
Η Ελλάδα έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια μια πραγματική και μετρήσιμη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική βελτίωση. Ωστόσο, η διατηρησιμότητα αυτής της προόδου θα κριθεί όταν αρχίσουν να υποχωρούν οι εξαιρετικά ευνοϊκοί παράγοντες που τη στήριξαν, όπως η υψηλή ονομαστική ανάπτυξη, τα πληθωριστικά έσοδα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του ΚΕΦΙΜ με τίτλο «Η Εύθραυστη Δημοσιονομική Πειθαρχία στην Ελλάδα: Έχει επιτύχει η Ελλάδα μια διατηρήσιμη δημοσιονομική εξυγίανση, ή η ισορροπία εξαρτάται από προσωρινούς και εξαιρετικά ευνοϊκούς παράγοντες;», την οποία υπογράφει ο οικονομολόγος και Συνεργάτης Ερευνητής του ΚΕΦΙΜ Ιάκωβος Μένης.
Η μελέτη αναδεικνύει την εντυπωσιακή μεταβολή της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε το 2025 στο 4,9% του ΑΕΠ, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στην Ευρωζώνη. Το δημόσιο χρέος αποκλιμακώθηκε από το ιστορικό υψηλό του 209% του ΑΕΠ το 2020 στο 146,1% το 2025, παραμένοντας, ωστόσο, το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η Ελλάδα έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια μια πραγματική και μετρήσιμη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική βελτίωση. Ωστόσο, η διατηρησιμότητα αυτής της προόδου θα κριθεί όταν αρχίσουν να υποχωρούν οι εξαιρετικά ευνοϊκοί παράγοντες που τη στήριξαν, όπως η υψηλή ονομαστική ανάπτυξη, τα πληθωριστικά έσοδα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του ΚΕΦΙΜ με τίτλο «Η Εύθραυστη Δημοσιονομική Πειθαρχία στην Ελλάδα: Έχει επιτύχει η Ελλάδα μια διατηρήσιμη δημοσιονομική εξυγίανση, ή η ισορροπία εξαρτάται από προσωρινούς και εξαιρετικά ευνοϊκούς παράγοντες;», την οποία υπογράφει ο οικονομολόγος και Συνεργάτης Ερευνητής του ΚΕΦΙΜ Ιάκωβος Μένης.
- Γιατί η διατηρησιμότητα της δημοσιονομικής προόδου μάς αφορά όλους:
- Γιατί η δημοσιονομική αξιοπιστία επηρεάζει άμεσα το κόστος δανεισμού του κράτους και, τελικά, τους φόρους, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας.
- Γιατί η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.
- Γιατί οι υπολειπόμενοι δεσμοί κράτους και τραπεζικού συστήματος μπορούν, σε περίπτωση νέας κρίσης, να μεταφέρουν τις πιέσεις από το ένα στο άλλο.
Η μελέτη αναδεικνύει την εντυπωσιακή μεταβολή της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε το 2025 στο 4,9% του ΑΕΠ, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στην Ευρωζώνη. Το δημόσιο χρέος αποκλιμακώθηκε από το ιστορικό υψηλό του 209% του ΑΕΠ το 2020 στο 146,1% το 2025, παραμένοντας, ωστόσο, το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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