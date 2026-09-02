ΚΕΦΙΜ: Πραγματική η δημοσιονομική πρόοδος της Ελλάδας αλλά η σταθερότητα παραμένει εύθραυστη

Η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική δημοσιονομική βελτίωση, όμως η περίοδος 2026-2028 αποτελεί κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι πιέσεις στις δαπάνες, το χρέος και το ασφαλιστικό δοκιμάζουν τη διατηρησιμότητα της προόδου