Πιερρακάκης: Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε τη δημοσιονομική νάρκη του 2032, δεν θα στείλουμε τον λογαριασμό στα παιδιά μας

Ο υπουργός Οικονομικών εξηγεί γιατί γίνονται οι πρόωρες αποπληρωμές, τι κερδίζουν οι πολίτες και κάνει λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατ. ευρώ ετησίως από τόκους