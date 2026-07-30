Autonomous: Oι αναθεωρημένοι στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς

Η άνοδος της μετοχής πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ήταν δικαιολογημένη, καθώς η ποιότητα των επιδόσεων επιβεβαιώνει τη θετική επενδυτική εικόνα της τράπεζας