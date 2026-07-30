Autonomous: Oι αναθεωρημένοι στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς
Autonomous: Oι αναθεωρημένοι στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς
Η άνοδος της μετοχής πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ήταν δικαιολογημένη, καθώς η ποιότητα των επιδόσεων επιβεβαιώνει τη θετική επενδυτική εικόνα της τράπεζας
Τα αποτελέσματα της Πειραιώς το β’ τρίμηνο θα οδηγήσουν πιθανότατα σε ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων της αγοράς για τα έσοδα και τα κέρδη της τράπεζας, ενώ αποτελούν θετικό προάγγελο και για τις ανακοινώσεις των υπόλοιπων ελληνικών τραπεζών. Όπως σημειώνει η Autonomous, η άνοδος της μετοχής πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ήταν δικαιολογημένη, καθώς η ποιότητα των επιδόσεων επιβεβαιώνει τη θετική επενδυτική εικόνα της τράπεζας.
Η υπέρβαση των εκτιμήσεων χαρακτηρίζεται ποιοτική, καθώς προήλθε κυρίως από την ισχυρή δυναμική των βασικών εσόδων, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για το 2026 τόσο στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) όσο και στα έσοδα από προμήθειες.
Τα θετικά στοιχεία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από υψηλότερες προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο και από μια μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση των σχετικών στόχων. Ωστόσο, ο στόχος για κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,90 ευρώ το 2026 παρέμεινε αμετάβλητος.
Η Autonomous Research εκτιμά ότι τα ισχυρά έσοδα θα οδηγήσουν σε ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων της αγοράς για τα κέρδη, ενώ τα αποτελέσματα αποτελούν θετική ένδειξη και για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ανακοινώνουν αποτελέσματα αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Η μετοχή είχε ήδη ενισχυθεί σημαντικά πριν από τις ανακοινώσεις (+10% τον τελευταίο μήνα και +4,4% έναντι του δείκτη SX7E), με τον οίκο να θεωρεί ότι η θετική αντίδραση της αγοράς δικαιολογείται.
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Ισχυρή δυναμική στα βασικά έσοδαΗ Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε την αυλαία των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες, ανακοινώνοντας καθαρά κέρδη 336 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 6% από τη μέση εκτίμηση της ίδιας της διοίκησης (company consensus) ή κατά 4%, εάν εξαιρεθεί ένα έκτακτο θετικό στοιχείο στα έσοδα από προμήθειες.
Η υπέρβαση των εκτιμήσεων χαρακτηρίζεται ποιοτική, καθώς προήλθε κυρίως από την ισχυρή δυναμική των βασικών εσόδων, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για το 2026 τόσο στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) όσο και στα έσοδα από προμήθειες.
Τα θετικά στοιχεία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από υψηλότερες προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο και από μια μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση των σχετικών στόχων. Ωστόσο, ο στόχος για κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,90 ευρώ το 2026 παρέμεινε αμετάβλητος.
Η Autonomous Research εκτιμά ότι τα ισχυρά έσοδα θα οδηγήσουν σε ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων της αγοράς για τα κέρδη, ενώ τα αποτελέσματα αποτελούν θετική ένδειξη και για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ανακοινώνουν αποτελέσματα αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Η μετοχή είχε ήδη ενισχυθεί σημαντικά πριν από τις ανακοινώσεις (+10% τον τελευταίο μήνα και +4,4% έναντι του δείκτη SX7E), με τον οίκο να θεωρεί ότι η θετική αντίδραση της αγοράς δικαιολογείται.
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