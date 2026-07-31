Χρηματιστήριο: Διατηρήθηκε κοντά στα ρεκόρ - Κέρδη 4,5% τον Ιούλιο, απόδοση 21,2% στο επτάμηνο

Στα υψηλά 17 ετών παρέμεινε ο Γενικός Δείκτης, σε εβδομαδιαία βάση ενισχύθηκε κατά 3,1% - Επόμενος στόχος οι 2.600 μονάδες - Επιασε τα 10 ευρώ η Πειραιώς