Χρηματιστήριο: Διατηρήθηκε κοντά στα ρεκόρ - Κέρδη 4,5% τον Ιούλιο, απόδοση 21,2% στο επτάμηνο
Χρηματιστήριο: Διατηρήθηκε κοντά στα ρεκόρ - Κέρδη 4,5% τον Ιούλιο, απόδοση 21,2% στο επτάμηνο
Στα υψηλά 17 ετών παρέμεινε ο Γενικός Δείκτης, σε εβδομαδιαία βάση ενισχύθηκε κατά 3,1% - Επόμενος στόχος οι 2.600 μονάδες - Επιασε τα 10 ευρώ η Πειραιώς
Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδόθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών ανάμεσα στα σημάδια κόπωσης από την πρόσφατη υπεραπόδοση και στα αποθέματα δυνάμεων που συνεχίζει να έχει λόγω των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου των εισηγμένων, με αιχμή του δόρατος τις τράπεζες. Το profit taking (κατοχύρωση κερδών) από τη μία και το rotation (εναλλαγή θέσεων) από την άλλη κράτησαν τον Γενικό Δείκτη κοντά στα υψηλά 17ετίας που πέτυχε χθες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (31/7) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 2,15 μονάδες ή -0,08% και έκλεισε στις 2.569,75 μονάδες. Σε 24,5 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.563,87 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.588,41 μονάδες. Επόμενος στόχος οι 2.600 μονάδες και τα επίπεδα Νοεμβρίου 2009. Σε εβδομαδιαία βάση το ΧΑ κατέγραψε άνοδο +3,09%, στο δεύτερο σερί θετικό πενθήμερο. Ο Ιούλιος ολοκληρώθηκε με κέρδη +4,47%. Πρόκειται για τον τέταρτο διαδοχικό ανοδικό μήνα. Απόδοση +21,17% σημείωσε η Αθήνα σε επίπεδο επταμήνου (από την έναρξη του 2026).
Στο ταμπλό ξεχώρισε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατάφερε να αγγίξει το ορόσημο των 10 ευρώ για πρώτη φορά μετά από μία πενταετία (Μάρτιος 2021). Σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης κινήθηκαν η Aktor, η CrediaBank και η Viohalco.
Την ίδια στιγμή, το κλίμα στις διεθνείς αγορές παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καθώς το rebound του τεχνολογικού κλάδου κατευνάζει τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις, δίνοντας θετικό σήμα για τους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες. Παρά το γεγονός ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει περίπλοκο -με τις γεωπολιτικές εντάσεις να διατηρούνται, τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων να κινούνται ανοδικά και την αβεβαιότητα γύρω από τις κεντρικές τράπεζες να παραμένει- η ελληνική αγορά επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.
Στο εταιρικό μέτωπο, τις οικονομικές της επιδόσεις για το α’ εξάμηνο και το β’ τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε η Alpha Bank, πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, την Τρίτη (4/8) ανακοινώνουν αποτελέσματα η Τράπεζα Κύπρου και η Cenergy, την Τετάρτη (5/8) η ΔΕΗ, η HELLENiQ ENERGY και η Coca-Cola HBC και την Πέμπτη (6/8) η Metlen και η CrediaBank.
Τέλος, σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα διαπραγματεύεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 494 εκατ. ευρώ. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα ακολουθήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (31/7) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 2,15 μονάδες ή -0,08% και έκλεισε στις 2.569,75 μονάδες. Σε 24,5 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.563,87 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.588,41 μονάδες. Επόμενος στόχος οι 2.600 μονάδες και τα επίπεδα Νοεμβρίου 2009. Σε εβδομαδιαία βάση το ΧΑ κατέγραψε άνοδο +3,09%, στο δεύτερο σερί θετικό πενθήμερο. Ο Ιούλιος ολοκληρώθηκε με κέρδη +4,47%. Πρόκειται για τον τέταρτο διαδοχικό ανοδικό μήνα. Απόδοση +21,17% σημείωσε η Αθήνα σε επίπεδο επταμήνου (από την έναρξη του 2026).
Στο ταμπλό ξεχώρισε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατάφερε να αγγίξει το ορόσημο των 10 ευρώ για πρώτη φορά μετά από μία πενταετία (Μάρτιος 2021). Σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης κινήθηκαν η Aktor, η CrediaBank και η Viohalco.
Ανθεκτική η εγχώρια αγορά – Αντλεί στήριξη από τα αποτελέσματαΑπό επίπεδα ρεκόρ αποχαιρέτησε τον Ιούλιο η Euronext Athens, διατηρώντας παράλληλα το θετικό μομέντουμ. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά διαθέτει τα απαραίτητα ερείσματα για να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, θέτοντας στο επίκεντρο την προσέγγιση ή και την κατάκτηση των 2.600 μονάδων. Η Αθήνα αντλεί ισχυρή στήριξη από τα εταιρικά αποτελέσματα, με τον τραπεζικό κλάδο να παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ανόδου. Η αναβάθμιση των προβλέψεων για το σύνολο του 2026 από τις συστημικές τράπεζες επιβεβαιώνει τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη του τομέα και συντηρεί το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών.
Την ίδια στιγμή, το κλίμα στις διεθνείς αγορές παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καθώς το rebound του τεχνολογικού κλάδου κατευνάζει τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις, δίνοντας θετικό σήμα για τους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες. Παρά το γεγονός ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει περίπλοκο -με τις γεωπολιτικές εντάσεις να διατηρούνται, τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων να κινούνται ανοδικά και την αβεβαιότητα γύρω από τις κεντρικές τράπεζες να παραμένει- η ελληνική αγορά επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.
Στο εταιρικό μέτωπο, τις οικονομικές της επιδόσεις για το α’ εξάμηνο και το β’ τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε η Alpha Bank, πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, την Τρίτη (4/8) ανακοινώνουν αποτελέσματα η Τράπεζα Κύπρου και η Cenergy, την Τετάρτη (5/8) η ΔΕΗ, η HELLENiQ ENERGY και η Coca-Cola HBC και την Πέμπτη (6/8) η Metlen και η CrediaBank.
Τέλος, σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα διαπραγματεύεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 494 εκατ. ευρώ. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα ακολουθήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου.
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