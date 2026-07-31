Γεωπολιτικά stress tests: Ποιοι κίνδυνοι χτυπούν περισσότερο τις τράπεζες
Γεωπολιτικά stress tests: Ποιοι κίνδυνοι χτυπούν περισσότερο τις τράπεζες
Τα συμπεράσματα για τις ελληνικές τράπεζες - Αλλάζει ο τρόπος εποπτείας καταργείται η άσκηση ICAAP - Οι γεωπολιτικές εξελίξεις γίνονται πλέον τραπεζικός κίνδυνος
Οι πόλεμοι, οι εμπορικές συγκρούσεις, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι κυρώσεις, οι ενεργειακές κρίσεις και οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες δεν αποτελούν πλέον μόνο μακροοικονομικούς ή πολιτικούς κινδύνους. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελούν πλέον βασικούς τραπεζικούς κινδύνους, ικανούς να επηρεάσουν την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα και τελικά τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.
Αυτό ακριβώς επιχείρησε να αποτυπώσει η πρώτη θεματική αντίστροφη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (reverse stress test) για τον γεωπολιτικό κίνδυνο, στην οποία συμμετείχαν οι 110 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ.
Η άσκηση δεν αποσκοπούσε στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια σήμερα, αλλά στο κατά πόσο μπορούν να αναγνωρίσουν έγκαιρα τους κινδύνους που θα μπορούσαν να τις οδηγήσουν σε σοβαρή κεφαλαιακή επιδείνωση και να προετοιμάσουν σχέδια αντιμετώπισης. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αλλαγή φιλοσοφίας στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία.
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Αυτό ακριβώς επιχείρησε να αποτυπώσει η πρώτη θεματική αντίστροφη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (reverse stress test) για τον γεωπολιτικό κίνδυνο, στην οποία συμμετείχαν οι 110 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ.
Η άσκηση δεν αποσκοπούσε στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια σήμερα, αλλά στο κατά πόσο μπορούν να αναγνωρίσουν έγκαιρα τους κινδύνους που θα μπορούσαν να τις οδηγήσουν σε σοβαρή κεφαλαιακή επιδείνωση και να προετοιμάσουν σχέδια αντιμετώπισης. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αλλαγή φιλοσοφίας στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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