Γεωπολιτικά stress tests: Ποιοι κίνδυνοι χτυπούν περισσότερο τις τράπεζες

Τα συμπεράσματα για τις ελληνικές τράπεζες - Αλλάζει ο τρόπος εποπτείας καταργείται η άσκηση ICAAP - Οι γεωπολιτικές εξελίξεις γίνονται πλέον τραπεζικός κίνδυνος