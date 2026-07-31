Προσωπικός Βοηθός: Μόνιμο και πανελλαδικό το πρόγραμμα με χρηματοδότηση 53 εκατ. ευρώ

Μέρος της χρηματοδότησης του προγράμματος διασφαλίζεται μέσω της ένταξης στο ΕΣΠΑ 2021–2027 της πράξης «Πρόγραμμα “Προσωπικός Βοηθός” για Άτομα με Αναπηρία», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ