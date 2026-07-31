Τα νέα αφορολόγητα φιλοδωρήματα: Τι αλλάζει αναδρομικά, ποιοι θα κρατούν περισσότερα χρήματα, δείτε παραδείγματα
Τα νέα αφορολόγητα φιλοδωρήματα: Τι αλλάζει αναδρομικά, ποιοι θα κρατούν περισσότερα χρήματα, δείτε παραδείγματα
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το νέο αφορολόγητο των tips - Ποιες κατηγορίες ευνοούνται
Ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους που βασίζουν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους στα φιλοδωρήματα φέρνει η νέα κυβερνητική παρέμβαση για τα tips. Η κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου από τα 300 ευρώ τον μήνα στα 6.000 ευρώ τον χρόνο, αλλάζοντας παράλληλα και τον τρόπο υπολογισμού του.
Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι το αφορολόγητο θα εξετάζεται πλέον σε ετήσια βάση και όχι κάθε μήνα ξεχωριστά, γεγονός που επιτρέπει σε χιλιάδες εργαζόμενους να διατηρούν μεγαλύτερο μέρος των φιλοδωρημάτων τους αφορολόγητο. Η νέα ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο και θα ισχύσει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου για ολόκληρο το φορολογικό έτος 2026.
Οι περισσότερο κερδισμένοι είναι κυρίως οι νέοι και εποχικά εργαζόμενοι, καθώς μέχρι σήμερα μπορούσαν εύκολα να ξεπεράσουν το αφορολόγητο των 300 ευρώ μέσα σε έναν μήνα (δουλεύοντας π.χ. «σαιζόν» σε νησιά) χάνοντας σημαντικό μέρος του φορολογικού οφέλους, παρότι εργάζονταν μόνο λίγους μήνες μέσα στον χρόνο.
Παράδειγμα 1: Ένας σερβιτόρος εργάζεται έξι μήνες σε τουριστική περιοχή και λαμβάνει περίπου 1.000 ευρώ φιλοδωρήματα κάθε μήνα. Με το σημερινό καθεστώς αφορολόγητα είναι μόνο τα πρώτα 300 ευρώ κάθε μήνα (1.800 ευρώ συνολικά). Με το νέο σύστημα, εφόσον τα συνολικά φιλοδωρήματα δεν υπερβαίνουν τις 6.000 ευρώ, ολόκληρο το ποσό παραμένει αφορολόγητο.
Παράδειγμα 2: Ένας διανομέας εργάζεται όλο τον χρόνο και εισπράττει συνολικά 6.000 ευρώ φιλοδωρήματα. Με το νέο καθεστώς αξιοποιεί στην πράξη αφορολόγητο που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου 500 ευρώ τον μήνα.
Μέχρι και το 2024 τα ηλεκτρονικά φιλοδωρήματα μέσω POS φορολογούνταν στο σύνολό τους. Με τον νόμο 5162/2024 θεσπίστηκε αφορολόγητο έως 300 ευρώ τον μήνα και απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές. Η νέα ρύθμιση αυξάνει το όριο στα 6.000 ευρώ ετησίως.
Συγκεκριμένα:
• Αύξηση του αφορολόγητου από 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ τον χρόνο.
• Υπολογισμός σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση.
• Αναδρομική ισχύς για το φορολογικό έτος 2026.
• Διατηρείται η απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές.
Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι το αφορολόγητο θα εξετάζεται πλέον σε ετήσια βάση και όχι κάθε μήνα ξεχωριστά, γεγονός που επιτρέπει σε χιλιάδες εργαζόμενους να διατηρούν μεγαλύτερο μέρος των φιλοδωρημάτων τους αφορολόγητο. Η νέα ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο και θα ισχύσει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου για ολόκληρο το φορολογικό έτος 2026.
Ποιοι κερδίζουνΤο μεγαλύτερο όφελος αφορά όσους λαμβάνουν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους από φιλοδωρήματα που αφήνουν οι πελάτες. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους στην εστίαση, τα ξενοδοχεία, τα καφέ, τα μπαρ, τις επιχειρήσεις τουρισμού, ή και για διανομείς καθώς και εργαζόμενους σε άλλους κλάδους υπηρεσιών (π.χ. κομμωτήρια), εφόσον τα tips καταβάλλονται προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά όπως σε κάποιες περιπτώσεις εργαζομένων προβλέπεται.
Οι περισσότερο κερδισμένοι είναι κυρίως οι νέοι και εποχικά εργαζόμενοι, καθώς μέχρι σήμερα μπορούσαν εύκολα να ξεπεράσουν το αφορολόγητο των 300 ευρώ μέσα σε έναν μήνα (δουλεύοντας π.χ. «σαιζόν» σε νησιά) χάνοντας σημαντικό μέρος του φορολογικού οφέλους, παρότι εργάζονταν μόνο λίγους μήνες μέσα στον χρόνο.
Πώς αυξάνεται το όφελοςΜε το ισχύον καθεστώς το αφορολόγητο υπολογίζεται κάθε μήνα. Με τη νέα ρύθμιση, το όριο μετατρέπεται σε ετήσιο και ανέρχεται στα 6.000 ευρώ, ώστε μεγαλύτερο μέρος των φιλοδωρημάτων να παραμένει αφορολόγητο.
Παραδείγματα
Παράδειγμα 1: Ένας σερβιτόρος εργάζεται έξι μήνες σε τουριστική περιοχή και λαμβάνει περίπου 1.000 ευρώ φιλοδωρήματα κάθε μήνα. Με το σημερινό καθεστώς αφορολόγητα είναι μόνο τα πρώτα 300 ευρώ κάθε μήνα (1.800 ευρώ συνολικά). Με το νέο σύστημα, εφόσον τα συνολικά φιλοδωρήματα δεν υπερβαίνουν τις 6.000 ευρώ, ολόκληρο το ποσό παραμένει αφορολόγητο.
Παράδειγμα 2: Ένας διανομέας εργάζεται όλο τον χρόνο και εισπράττει συνολικά 6.000 ευρώ φιλοδωρήματα. Με το νέο καθεστώς αξιοποιεί στην πράξη αφορολόγητο που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου 500 ευρώ τον μήνα.
Τι ίσχυε μέχρι σήμερα
Μέχρι και το 2024 τα ηλεκτρονικά φιλοδωρήματα μέσω POS φορολογούνταν στο σύνολό τους. Με τον νόμο 5162/2024 θεσπίστηκε αφορολόγητο έως 300 ευρώ τον μήνα και απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές. Η νέα ρύθμιση αυξάνει το όριο στα 6.000 ευρώ ετησίως.
Συγκεκριμένα:
• Αύξηση του αφορολόγητου από 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ τον χρόνο.
• Υπολογισμός σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση.
• Αναδρομική ισχύς για το φορολογικό έτος 2026.
• Διατηρείται η απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές.
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