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JP Morgan: Τι ξεχώρισε στα αποτελέσματα Eurobank, Alpha και Εθνικής
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JP Morgan Eurobank Alpha Bank Εθνική Τράπεζα

JP Morgan: Τι ξεχώρισε στα αποτελέσματα Eurobank, Alpha και Εθνικής

O oίκος διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης και για τις τρεις μετοχές - Oι νέες τιμές- στόχοι

JP Morgan: Τι ξεχώρισε στα αποτελέσματα Eurobank, Alpha και Εθνικής
Νίκος Μελαχροινός
Θετική εικόνα για τα αποτελέσματα β’ τριμήνου της Eurobank, της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας αποτυπώνουν οι πρώτες εκτιμήσεις της JP Morgan, η οποία διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης και για τις τρεις μετοχές. Ο διεθνής οίκος εστιάζει κυρίως στην ισχυρή πιστωτική επέκταση, στη σταδιακή βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους και στις αναβαθμίσεις των στόχων για το 2026.

Οι τρεις τράπεζες ξεπέρασαν σε διαφορετικό βαθμό τις προσδοκίες ως προς την κερδοφορία, όμως η σύνθεση της υπέρβασης δεν ήταν ίδια. Στη Eurobank, η θετική έκπληξη προήλθε κυρίως από τις χρηματοοικονομικές πράξεις, τα χαμηλότερα κόστη και τις προβλέψεις. Στην Alpha Bank, τα προσαρμοσμένα κέρδη ξεπέρασαν αισθητά τις εκτιμήσεις, αλλά οι προμήθειες ενισχύθηκαν από το μέρισμα της Prodea. Στην Εθνική, η εικόνα στηρίχθηκε στις ισχυρές προμήθειες, στους όγκους και στον καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους.

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Νίκος Μελαχροινός
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