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10 συντάκτες προτείνουν τα βιβλία του καλοκαιριού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10 συντάκτες προτείνουν τα βιβλία του καλοκαιριού

Κάθε καλοκαίρι έχει το βιβλίο του. Εκείνο που μένει περισσότερο από το αντηλιακό στην τσάντα ή το εισιτήριο της επιστροφής, γιατί συνδέεται με τον χρόνο που επιτέλους βρήκαμε για να διαβάσουμε

10 συντάκτες προτείνουν τα βιβλία του καλοκαιριού
Ζητήσαμε από τους συντάκτες του Πρώτου Θέματος να ξεχωρίσουν το ένα βιβλίο που θέλουν να πάρουν μαζί τους στις φετινές διακοπές και να μας εξηγήσουν γιατί. Από κλασικά έργα μέχρι σύγχρονες κυκλοφορίες, αυτές είναι οι αναγνωστικές επιλογές που θα τους κρατήσουν συντροφιά αυτό το καλοκαίρι.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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