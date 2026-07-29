Στον τομέα των διαστάσεων, το νέο SUV της Alfa Romeo αναμένεται να έχει μήκος γύρω στα 4,7 μέτρα, ούτως ώστε να είναι αρκούντως μεγαλύτερο από την Tonale (4,5 μέτρα) αλλά να μη μπαίνει στα «χωράφια» της Stelvio, η οποία θα ανανεωθεί σύντομα και περιμένουμε να είναι πιο μεγάλη σε σχέση με τώρα.



Σχεδιαστικά, το νέο μοντέλο φαίνεται πως θα έχει δυναμική εμφάνιση, αντάξια των αυτοκινήτων της Μιλανέζικης μάρκας. Ο πρόβολος θα είναι χαμηλός, και το καπό θα έχει ένα έντονο φούσκωμα. Το αμάξωμα θα είναι μυώδες, με τις τονισμένες πίσω κολώνες να εντείνουν το sport στοιχείο.

Έχουμε ακόμα αρκετό καιρό πριν την επίσημη αποκάλυψη του νέου SUV της Alfa Romeo, η οποία θα γίνει στα τέλη του 2027. Παρόλα αυτά, στο μέλλον θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το αυτοκίνητο, καθώς και το επίσημο όνομά του, το οποίο προς το παρόν είναι άγνωστο.