Το νέο SUV της Alfa Romeo
CAR

Το νέο SUV της Alfa Romeo

Η Alfa Romeo θα εμπλουτίσει τη γκάμα της με ένα SUV, το οποίο θα βρίσκεται μεταξύ της Tonale και της Stelvio. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για τα μηχανικά του μέρη.

Το νέο SUV της Alfa Romeo
UPD:
Η Alfa Romeo εξελίσσει ένα νέο SUV, το οποίο θα έρθει να τοποθετηθεί στην «καρδιά» της μικρομεσαίας κατηγορίας, και θα καλύψει το κενό μεταξύ της Tonale και της Stelvio.

Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η STLA-Medium της Stellantis, η οποία αποτελεί και τη βάση για το Peugeot 3008 και το Opel Grandland. Κατά πάσα πιθανότητα τα μηχανικά σύνολα θα είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητα, αλλά και υβριδικά, mild και plug-in, όπως τα προαναφερθέντα «αδελφά» μοντέλα εντός του ομίλου. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να δούμε ηλεκτρικές εκδόσεις με 1 ή 2 κινητήρες, και μπαταρίες χωρητικότητας έως και 98 kWh.

Στον τομέα των διαστάσεων, το νέο SUV της Alfa Romeo αναμένεται να έχει μήκος γύρω στα 4,7 μέτρα, ούτως ώστε να είναι αρκούντως μεγαλύτερο από την Tonale (4,5 μέτρα) αλλά να μη μπαίνει στα «χωράφια» της Stelvio, η οποία θα ανανεωθεί σύντομα και περιμένουμε να είναι πιο μεγάλη σε σχέση με τώρα.


Σχεδιαστικά, το νέο μοντέλο φαίνεται πως θα έχει δυναμική εμφάνιση, αντάξια των αυτοκινήτων της Μιλανέζικης μάρκας. Ο πρόβολος θα είναι χαμηλός, και το καπό θα έχει ένα έντονο φούσκωμα. Το αμάξωμα θα είναι μυώδες, με τις τονισμένες πίσω κολώνες να εντείνουν το sport στοιχείο.

Έχουμε ακόμα αρκετό καιρό πριν την επίσημη αποκάλυψη του νέου SUV της Alfa Romeo, η οποία θα γίνει στα τέλη του 2027. Παρόλα αυτά, στο μέλλον θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το αυτοκίνητο, καθώς και το επίσημο όνομά του, το οποίο προς το παρόν είναι άγνωστο.

UPD:

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης