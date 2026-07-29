ΕΦΚΑ: Παράταση μέχρι 10/9 για την υποβολή δηλώσεων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)
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ΕΦΚΑ: Παράταση μέχρι 10/9 για την υποβολή δηλώσεων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)

Η παράταση χορηγείται λόγω της προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2026

ΕΦΚΑ: Παράταση μέχρι 10/9 για την υποβολή δηλώσεων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 10/9 η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του e-ΕΦΚΑ, ιδιωτικού τομέα μισθολογικής περιόδου Ιουλίου 2026 και δημοσίου τομέα μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2026.

Η παράταση αφορά σε όλες τις κατηγορίες εργοδοτών (κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και Δημοσίου), η οποία λήγει τη Δευτέρα 31.08.2026.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ η παράταση χορηγείται λόγω της προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των εργασιών για την επικείμενη ένταξη σε παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος οφειλών του Κ.Ε.Α.Ο.

Η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και τη Δευτέρα 31.08.2026.
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