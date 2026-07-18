«Πόσα ξόδεψες για να έρθεις στο Μουντιάλ;» – «10.000 δολάρια». «Και τι δουλειά κάνεις;»
«Πόσα ξόδεψες για να έρθεις στο Μουντιάλ;» – «10.000 δολάρια». «Και τι δουλειά κάνεις;»
Από λαϊκή γιορτή, σε εμπειρία πολυτελείας - Πώς αλλάζει το κοινωνικοοικονομικό προφίλ των φιλάθλων που γεμίζουν τις εξέδρες - Oι ιστορίες από τα γήπεδα και οι διαπιστώσεις ότι το ποδόσφαιρο γίνεται ελιτίστικο - Το Μουντιάλ των δισεκατομμυρίων: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι πληρώνουν τον λογαριασμό (pics)
«Κι αν αντί για το πανάκριβο τρένο νοικιάζαμε… σχολικά λεωφορεία;» Η ιδέα ξεκίνησε ως αστείο σε μια ομαδική συνομιλία Σκωτσέζων φιλάθλων, όταν συνειδητοποίησαν ότι το κόστος μετακίνησης προς το γήπεδο ήταν σχεδόν τόσο εξωφρενικό όσο και τα ίδια τα εισιτήρια των αγώνων. Λίγες ημέρες αργότερα, το αστείο έγινε πραγματικότητα. Περισσότεροι από 1.000 οπαδοί της περίφημης Tartan Army επιβιβάστηκαν σε περίπου 20 χαρακτηριστικά κίτρινα αμερικανικά σχολικά λεωφορεία, τα οποία είχαν μισθώσει οι ίδιοι για να φτάσουν στο Gillette Stadium της Μασαχουσέτης.
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