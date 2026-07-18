«Πόσα ξόδεψες για να έρθεις στο Μουντιάλ;» – «10.000 δολάρια». «Και τι δουλειά κάνεις;»

Από λαϊκή γιορτή, σε εμπειρία πολυτελείας - Πώς αλλάζει το κοινωνικοοικονομικό προφίλ των φιλάθλων που γεμίζουν τις εξέδρες - Oι ιστορίες από τα γήπεδα και οι διαπιστώσεις ότι το ποδόσφαιρο γίνεται ελιτίστικο - Το Μουντιάλ των δισεκατομμυρίων: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι πληρώνουν τον λογαριασμό (pics)