Ο Πολάκης επέστρεψε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και «πυροβολεί» τον Φάμελλο: Επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας
Ο Πολάκης επέστρεψε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και «πυροβολεί» τον Φάμελλο: Επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας
«Ένας Φάμελλος του εξώστη και του «στηρίζω άλλο κόμμα», βγήκε να πει πως «κακώς επιστρέφω» και θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ! Το γαρ πολύ της θλίψεως……» έγραψε σε ανάρτησή του
Την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν οι βουλευτές του κόμματος κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της ΚΟ.
Ο νέος Γραμματέας της ΚΟ κ. Γιάννης Αμανατίδης απέστειλε ήδη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την επανένταξη του κ. Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Χανίων λίγη ώρα μετά την λήψη της σχετικής απόφασης εξαπέλυσε οξύτατη επίθεση σε βάρος του Σωκράτη Φάμελλου τον οποίον κατηγόρησε για μικρότητα και αναξιοπρέπεια!
Αφορμή για την επίθεση του Παύλου Πολάκη ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξανθόπουλο στον οποίο εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός ότι αποφασίστηκε να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα της ΚΟ πριν την εκλογή προέδρου της ΚΟ και έκανε λόγο για απαράδεκτες μεθοδεύσεις προκειμένου ο βουλευτής Χανίων να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος.
Οι απόψεις που εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος προκάλεσαν την αντίδραση του Παύλου Πολάκη ο οποίος έγραψε στην ανάρτησή του:
«ΕΠΑΝΗΛΘΑ!!!
Για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!
(κι αυτο για Γκινες μετα τις 13 άρσεις ασυλιας )
Και ενας Φαμελλος του εξωστη και του «στηριζω άλλο κομμα» ,σε μια επιδειξη μικρότητας και αναξιοπρεπειας ,βγηκε να πει πως κακως επιστρεφω και θα βαλω υποψηφιοτητα για προεδρος της ΚΟ !!!!!!
Το γαρ πολυ της θλιψεως……»
Η εκλογή Αμανατίδη
Η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του και τον «οδικό χάρτη» για τον/ την αντικατάσταση του ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Ο νέος Γραμματέας της ΚΟ κ. Γιάννης Αμανατίδης απέστειλε ήδη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την επανένταξη του κ. Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Χανίων λίγη ώρα μετά την λήψη της σχετικής απόφασης εξαπέλυσε οξύτατη επίθεση σε βάρος του Σωκράτη Φάμελλου τον οποίον κατηγόρησε για μικρότητα και αναξιοπρέπεια!
Αφορμή για την επίθεση του Παύλου Πολάκη ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξανθόπουλο στον οποίο εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός ότι αποφασίστηκε να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα της ΚΟ πριν την εκλογή προέδρου της ΚΟ και έκανε λόγο για απαράδεκτες μεθοδεύσεις προκειμένου ο βουλευτής Χανίων να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος.
Οι απόψεις που εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος προκάλεσαν την αντίδραση του Παύλου Πολάκη ο οποίος έγραψε στην ανάρτησή του:
«ΕΠΑΝΗΛΘΑ!!!
Για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!
(κι αυτο για Γκινες μετα τις 13 άρσεις ασυλιας )
Και ενας Φαμελλος του εξωστη και του «στηριζω άλλο κομμα» ,σε μια επιδειξη μικρότητας και αναξιοπρεπειας ,βγηκε να πει πως κακως επιστρεφω και θα βαλω υποψηφιοτητα για προεδρος της ΚΟ !!!!!!
Το γαρ πολυ της θλιψεως……»
Η εκλογή Αμανατίδη
Η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του και τον «οδικό χάρτη» για τον/ την αντικατάσταση του ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Αποφασίστηκε επίσης, στις 9 το πρωί του Σαββάτου να συνεδριάσει εκ νέου η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να εκλέξει τον νέο/νέα επικεφαλής και ακολούθως θα συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή του κόμματος, ώστε να σταλεί μήνυμα ολικής ανασυγκρότησης του κόμματος.
Η συνεδρίαση πάντως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πραγματοποιήθηκε με παρόντες μόνο επτά βουλευτές του κόμματος. Πρόκειται για τους Θεόφιλο Ξανθόπουλο (προεδρεύων), Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη - ο οποίος εξελέγη γραμματέας της ΚΟ - Ελενα Ακρίτα, Γιώργο Παπαηλιού.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι ηγετικοί ρόλοι θα κατανέμονταν μεταξύ του πυρήνα των κορυφαίων στελεχών, αν και η συγκεκριμένη πρόταση δεν ευοδώνεται. Στον αντίποδα, τόσο η Ρένα Δούρου, όσο και ο Παύλος Πολάκης θα δώσουν την μάχη εκλογής στην ηγεσία μεταξύ των λίγων βουλευτών που θα απαρτίζουν στο εξής την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με την κυρία Δούρου να φέρεται να διατηρεί το προβάδισμα, αφού η Έλενα Ακρίτα έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης σκοπεύει να καταψηφίσει τον Παύλο Πολάκη.
Μιλώντας, πάντως, χθες στο Action24, η κυρία Δούρου ανέφερε πως «δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων», ενώ ως προς το αδιέξοδο που βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, το απέδωσε σε «κακή ανάγνωση» και απάντησε ανοιχτά «όχι» στο ενδεχόμενο να καλέσει στον τηλέφωνο η ίδια στον Αλέξη Τσίπρα.
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο κ. Μεϊκόπουλος γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής ενώ το ίδιο ανέφερε και η επιστολή του κ. Μαμουλάκη αλλά και της κυρίας Κοντοτόλη, με τις τρεις αποχωρήσεις να κατεβάζουν τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε 17.
Την αρχή έκανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φοίβος Τσικλιάς που έκανε λόγο για «εσωστρέφεια» «περιχαράκωση», «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες» και ακολούθησε ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Μπάκης, γράφοντας στην επιστολή του για «προσωπικές στρατηγικές» και ότι «βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας».
Την ίδια ώρα η Μυρτω Κοροβέση που πήρε την βουλευτική έδρα του παραιτηθέντα Γιώργου Καραμέρου ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Οι επόμενες αποχωρήσεις
Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την «μεγάλη έξοδο» να κορυφώνεται σήμερα, αφού πληροφορίες θέλουν να παραιτούνται εντός της ημέρας εκτός των κ.κ. Μεϊκόπουλου και Μαμουλάκη και η Καλλιόπη Βέττα με τον Κώστα Μπάρκα.
Τις τελικές τους αποφάσεις αναμένεται να λάβουν σήμερα και οι βουλευτές του κόμματος, Μίλτος Ζαμπάρας και Βασίλης Κόκκαλης, ενώ η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο επιτείνει τις εξελίξεις.
Υπό αυτήν την έννοια, ως πιθανό φαντάζει το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθούν την Παρασκευή οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Πόπη Τσαπανίδου.
Ειδικά, στην περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου τυχόν παραίτησή της θα άνοιγε το δρόμο προς τη Βουλή στον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, σενάριο που δεν φαίνεται να επιθυμεί να προκρίνει κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ.
Σημειωτέον ότι αν η Πόπη Τσαπανίδου παραιτηθεί από βουλευτής Επικρατείας, τότε η έδρα της θα πρέπει να καλυφθεί από τους επιλαχόντες. Ακολουθούν, ωστόσο, στην εκλογική λίστα οι: Μιχάλης Καλογήρου, Αθανάσιος Τσακρής (προερχόμενος από την κίνηση «Κόσμος) και Ζωρζέτα Λάλη, που σήμερα μετέχουν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και εκτιμάται ότι δεν θα αποδεχθούν τη θέση.
Όσο για την Τζένη Λειβαδάρου, πληροφορίες την θέλουν να μην επιθυμεί να αναλάβει δύσκολα κοινοβουλευτικά καθήκοντα την τρέχουσα περίοδο, στενεύοντας τα περιθώρια επιλογών για την κυρία Τσαπανίδου, βλέποντας ότι ο επόμενος στη λίστα είναι ο Στέφανος Κασσελάκης.
Η επιστολή Αμανατίδη στον Πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Η συνεδρίαση πάντως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πραγματοποιήθηκε με παρόντες μόνο επτά βουλευτές του κόμματος. Πρόκειται για τους Θεόφιλο Ξανθόπουλο (προεδρεύων), Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη - ο οποίος εξελέγη γραμματέας της ΚΟ - Ελενα Ακρίτα, Γιώργο Παπαηλιού.
Η αναμέτρηση Δούρου - ΠολάκηΣε κάθε περίπτωση, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, δεν φαίνεται να καταλήγουν σε ένα μοντέλο «συλλογικής ηγεσίας», όπως αυτό που προτάθηκε από πλευράς του Νίκου Παππά, ο οποίος προορίζεται για Γραμματέας του κόμματος.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι ηγετικοί ρόλοι θα κατανέμονταν μεταξύ του πυρήνα των κορυφαίων στελεχών, αν και η συγκεκριμένη πρόταση δεν ευοδώνεται. Στον αντίποδα, τόσο η Ρένα Δούρου, όσο και ο Παύλος Πολάκης θα δώσουν την μάχη εκλογής στην ηγεσία μεταξύ των λίγων βουλευτών που θα απαρτίζουν στο εξής την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με την κυρία Δούρου να φέρεται να διατηρεί το προβάδισμα, αφού η Έλενα Ακρίτα έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης σκοπεύει να καταψηφίσει τον Παύλο Πολάκη.
Μιλώντας, πάντως, χθες στο Action24, η κυρία Δούρου ανέφερε πως «δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων», ενώ ως προς το αδιέξοδο που βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, το απέδωσε σε «κακή ανάγνωση» και απάντησε ανοιχτά «όχι» στο ενδεχόμενο να καλέσει στον τηλέφωνο η ίδια στον Αλέξη Τσίπρα.
Έφυγαν άλλοι τρεις βουλευτές από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και έπεσε στους 17Νωρίτερα σήμερα ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν τον χορό αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ενώ είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις, του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος, αλλά και μια ανεξαρτητοποίηση από την Κουμουνδούρου που συνεχίζει να φυλλοροεί.
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο κ. Μεϊκόπουλος γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής ενώ το ίδιο ανέφερε και η επιστολή του κ. Μαμουλάκη αλλά και της κυρίας Κοντοτόλη, με τις τρεις αποχωρήσεις να κατεβάζουν τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε 17.
Την αρχή έκανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φοίβος Τσικλιάς που έκανε λόγο για «εσωστρέφεια» «περιχαράκωση», «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες» και ακολούθησε ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Μπάκης, γράφοντας στην επιστολή του για «προσωπικές στρατηγικές» και ότι «βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας».
Την ίδια ώρα η Μυρτω Κοροβέση που πήρε την βουλευτική έδρα του παραιτηθέντα Γιώργου Καραμέρου ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Οι επόμενες αποχωρήσεις
Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την «μεγάλη έξοδο» να κορυφώνεται σήμερα, αφού πληροφορίες θέλουν να παραιτούνται εντός της ημέρας εκτός των κ.κ. Μεϊκόπουλου και Μαμουλάκη και η Καλλιόπη Βέττα με τον Κώστα Μπάρκα.
Τις τελικές τους αποφάσεις αναμένεται να λάβουν σήμερα και οι βουλευτές του κόμματος, Μίλτος Ζαμπάρας και Βασίλης Κόκκαλης, ενώ η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο επιτείνει τις εξελίξεις.
Υπό αυτήν την έννοια, ως πιθανό φαντάζει το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθούν την Παρασκευή οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Πόπη Τσαπανίδου.
Ειδικά, στην περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου τυχόν παραίτησή της θα άνοιγε το δρόμο προς τη Βουλή στον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, σενάριο που δεν φαίνεται να επιθυμεί να προκρίνει κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ.
Σημειωτέον ότι αν η Πόπη Τσαπανίδου παραιτηθεί από βουλευτής Επικρατείας, τότε η έδρα της θα πρέπει να καλυφθεί από τους επιλαχόντες. Ακολουθούν, ωστόσο, στην εκλογική λίστα οι: Μιχάλης Καλογήρου, Αθανάσιος Τσακρής (προερχόμενος από την κίνηση «Κόσμος) και Ζωρζέτα Λάλη, που σήμερα μετέχουν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και εκτιμάται ότι δεν θα αποδεχθούν τη θέση.
Όσο για την Τζένη Λειβαδάρου, πληροφορίες την θέλουν να μην επιθυμεί να αναλάβει δύσκολα κοινοβουλευτικά καθήκοντα την τρέχουσα περίοδο, στενεύοντας τα περιθώρια επιλογών για την κυρία Τσαπανίδου, βλέποντας ότι ο επόμενος στη λίστα είναι ο Στέφανος Κασσελάκης.
Η επιστολή Αμανατίδη στον Πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
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