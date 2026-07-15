Ο Πολάκης επέστρεψε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και «πυροβολεί» τον Φάμελλο: Επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας

Η αναμέτρηση Δούρου - Πολάκη

Έφυγαν άλλοι τρεις βουλευτές από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και έπεσε στους 17

Η επιστολή Αμανατίδη στον Πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ



















Αποφασίστηκε επίσης, στις 9 το πρωί του Σαββάτου να συνεδριάσει εκ νέου η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να εκλέξει τον νέο/νέα επικεφαλής και ακολούθως θα συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή του κόμματος, ώστε να σταλεί μήνυμα ολικής ανασυγκρότησης του κόμματος.Η συνεδρίαση πάντως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πραγματοποιήθηκε με παρόντες μόνο επτά βουλευτές του κόμματος. Πρόκειται για τους Θεόφιλο Ξανθόπουλο (προεδρεύων), Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη - ο οποίος εξελέγη γραμματέας της ΚΟ - Ελενα Ακρίτα, Γιώργο Παπαηλιού.Σε κάθε περίπτωση, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, δεν φαίνεται να καταλήγουν σε ένα μοντέλο «συλλογικής ηγεσίας», όπως αυτό που προτάθηκε από πλευράς του Νίκου Παππά, ο οποίος προορίζεται για Γραμματέας του κόμματος.Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι ηγετικοί ρόλοι θα κατανέμονταν μεταξύ του πυρήνα των κορυφαίων στελεχών, αν και η συγκεκριμένη πρόταση δεν ευοδώνεται. Στον αντίποδα, τόσο η Ρένα Δούρου, όσο και ο Παύλος Πολάκης θα δώσουν την μάχη εκλογής στην ηγεσία μεταξύ των λίγων βουλευτών που θα απαρτίζουν στο εξής την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με την κυρία Δούρου να φέρεται να διατηρεί το προβάδισμα, αφού η Έλενα Ακρίτα έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης σκοπεύει να καταψηφίσει τον Παύλο Πολάκη.Μιλώντας, πάντως, χθες στο Action24, η κυρία Δούρου ανέφερε πως «δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων», ενώ ως προς το αδιέξοδο που βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, το απέδωσε σε «κακή ανάγνωση» και απάντησε ανοιχτά «όχι» στο ενδεχόμενο να καλέσει στον τηλέφωνο η ίδια στον Αλέξη Τσίπρα.Νωρίτερα σήμερα ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν τον χορό αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ενώ είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις, του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος, αλλά και μια ανεξαρτητοποίηση από την Κουμουνδούρου που συνεχίζει να φυλλοροεί.Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο κ. Μεϊκόπουλος γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής ενώ το ίδιο ανέφερε και η επιστολή του κ. Μαμουλάκη αλλά και της κυρίας Κοντοτόλη, με τις τρεις αποχωρήσεις να κατεβάζουν τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε 17.Την αρχή έκανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φοίβος Τσικλιάς που έκανε λόγο για «εσωστρέφεια» «περιχαράκωση», «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες» και ακολούθησε ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Μπάκης, γράφοντας στην επιστολή του για «προσωπικές στρατηγικές» και ότι «βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας».Την ίδια ώρα η Μυρτω Κοροβέση που πήρε την βουλευτική έδρα του παραιτηθέντα Γιώργου Καραμέρου ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑΟι επόμενες αποχωρήσειςΜέχρι την Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την «μεγάλη έξοδο» να κορυφώνεται σήμερα, αφού πληροφορίες θέλουν να παραιτούνται εντός της ημέρας εκτός των κ.κ. Μεϊκόπουλου και Μαμουλάκη και η Καλλιόπη Βέττα με τον Κώστα Μπάρκα.Τις τελικές τους αποφάσεις αναμένεται να λάβουν σήμερα και οι βουλευτές του κόμματος, Μίλτος Ζαμπάρας και Βασίλης Κόκκαλης, ενώ η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο επιτείνει τις εξελίξεις.Υπό αυτήν την έννοια, ως πιθανό φαντάζει το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθούν την Παρασκευή οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Πόπη Τσαπανίδου.Ειδικά, στην περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου τυχόν παραίτησή της θα άνοιγε το δρόμο προς τη Βουλή στον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, σενάριο που δεν φαίνεται να επιθυμεί να προκρίνει κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ.Σημειωτέον ότι αν η Πόπη Τσαπανίδου παραιτηθεί από βουλευτής Επικρατείας, τότε η έδρα της θα πρέπει να καλυφθεί από τους επιλαχόντες. Ακολουθούν, ωστόσο, στην εκλογική λίστα οι: Μιχάλης Καλογήρου, Αθανάσιος Τσακρής (προερχόμενος από την κίνηση «Κόσμος) και Ζωρζέτα Λάλη, που σήμερα μετέχουν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και εκτιμάται ότι δεν θα αποδεχθούν τη θέση.Όσο για την Τζένη Λειβαδάρου, πληροφορίες την θέλουν να μην επιθυμεί να αναλάβει δύσκολα κοινοβουλευτικά καθήκοντα την τρέχουσα περίοδο, στενεύοντας τα περιθώρια επιλογών για την κυρία Τσαπανίδου, βλέποντας ότι ο επόμενος στη λίστα είναι ο Στέφανος Κασσελάκης.