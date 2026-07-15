Η συγκινητική ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα για τη Μάρω Κοντού: Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί
Η συγκινητική ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα για τη Μάρω Κοντού: Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί
Ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τα παρασκήνια της «Γης της Ελιάς» όπου είχαν συνεργαστεί
Ο Πασχάλης Τσαρούχας ήταν ένας ακόμη επώνυμος που έσπευσε να αποχαιρετήσει τη Μάρω Κοντού με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια, έχοντας χαράξει μία σπουδαία πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στη «Γη της Ελιάς». Ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τα παρασκήνια, το οποίο συνόδευσε με τα εξής λόγια: «Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί. Δεν λέμε αντίο».
Η ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια, έχοντας χαράξει μία σπουδαία πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στη «Γη της Ελιάς». Ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τα παρασκήνια, το οποίο συνόδευσε με τα εξής λόγια: «Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί. Δεν λέμε αντίο».
Η ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα
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