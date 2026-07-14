Τα παιχνίδια για μεγάλους που ονειρεύονται οι άντρες
Τα παιχνίδια για μεγάλους που ονειρεύονται οι άντρες
Μια νέα έκδοση με τίτλο Ultimate Toys for Men συγκεντρώνει όλα όσα εκφράζουν αυθεντικότητα, παράδοση και δεξιοτεχνία
Ένα από τα πιο γνωστά έργα της ασυμβίβαστης Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Barbara Kruger είναι το φωτοκολάζ “Untitled (I Shop Therefore I Am)”, μια παράφραση του περίφημου «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω» του Ρενέ Ντεκάρτ. Δημιουργήθηκε το 1987, ανατυπώθηκε σε μπλουζάκια και χάρτινες σακούλες για ψώνια, και παραμένει επίκαιρο όσα χρόνια κι αν περάσουν, σχολιάζοντας με καυστικό χιούμορ την απύθμενη λαχτάρα μας για κατανάλωση.
Ο απόλυτος οδηγός
Πίσω, όμως, από τις εφήμερες ψηφιακές τάσεις, τα επιδεικτικά λογότυπα και την ανάγκη επίδειξης πλούτου, αναδύεται τα τελευταία χρόνια μια σαφής στροφή προς την αυθεντικότητα και την παράδοση. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει ο πολυτελής τόμος “Ultimate Toys for Men”, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις teNeues, συγκεντρώνοντας brands και ιστορικούς οίκους που ξεχωρίζουν χάρη στη διαχρονικότητα, το κύρος και τη δεξιοτεχνία τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο απόλυτος οδηγός
Πίσω, όμως, από τις εφήμερες ψηφιακές τάσεις, τα επιδεικτικά λογότυπα και την ανάγκη επίδειξης πλούτου, αναδύεται τα τελευταία χρόνια μια σαφής στροφή προς την αυθεντικότητα και την παράδοση. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει ο πολυτελής τόμος “Ultimate Toys for Men”, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις teNeues, συγκεντρώνοντας brands και ιστορικούς οίκους που ξεχωρίζουν χάρη στη διαχρονικότητα, το κύρος και τη δεξιοτεχνία τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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