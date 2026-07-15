Κατέρρευσε τριώροφη πολυκατοικία στη Βαλένθια, οι κάτοικοι εκκένωσαν το κτίριο λίγα λεπτά πριν, δείτε βίντεο

Spetses Mini Marathon:Γιατί χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε Οκτώβριο στις Σπέτσες για να τρέξουν μόλις 5 χιλιόμετρα;
Πως το 5άρι του Spetses Mini Marathon κατάφερε να γίνει κάτι περισσότερο από ένας αγώνας δρόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της elpais, πρόκειται για ένα κτίριο με ισόγειο και τρεις ορόφους, με μία κατοικία ανά όροφο, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε οικόπεδο, όπου πραγματοποιούνται εργασίες. Στο σημείο έσπευσαν δύο ομάδες πυροσβεστών από το Torrent και την Catarroja, ένας λοχίας από το Torrent, ένας αξιωματικός και ένας επιθεωρητής-επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ayer en Benetússer, Valencia— Constitución Española de 1978 (@_constitucion78) July 15, 2026
No hay heridos afortunadamente pic.twitter.com/j5FZgu8lyR
Για λόγους προφύλαξης, εκκενώθηκε στη συνέχεια ένα άλλο κτίριο κοντά στον τόπο του συμβάντος, εν αναμονή της επιθεώρησής του από τους τεχνικούς του Δήμου Μπενετούσερ. Οι πυροσβέστες συνεργάζονται με τις δημοτικές αρχές, τις εταιρείες παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. Δεδομένης της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το κτίριο, το οποίο έχει καταρρεύσει πλήρως, και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν θύματα, αποκλείεται το ενδεχόμενο το Συνδικάτο να χρειαστεί να πραγματοποιήσει εργασίες στήριξης.
Un edificio de tres plantas ubicado en Benetússer (Valencia) se ha desplomado en la noche de este martes sin causar daños personales. Minutos antes, los vecinos habían abandonado el inmueble tras detectar grietas y escuchar ruidos https://t.co/W0BqYMnJY5 pic.twitter.com/xp23UKYpj9— EL PAÍS (@el_pais) July 15, 2026