Μουντιάλ: Τα διαλείμματα ενυδάτωσης χαλάνε τον ρυθμό των αγώνων, αλλά βάζουν 600 εκατ. στα ταμεία της FIFA
Μουντιάλ: Τα διαλείμματα ενυδάτωσης χαλάνε τον ρυθμό των αγώνων, αλλά βάζουν 600 εκατ. στα ταμεία της FIFA
To τρίλεπτο σε κάθε ημίχρονο που γίνεται δεκτό με αποδοκιμασίες, αλλά αξίζει χρυσάφι
Το ποδόσφαιρο υπήρξε πάντα το άθλημα της αδιάκοπης ροής. Σε αντίθεση με το μπάσκετ, το βόλεϊ ή το αμερικανικό ποδόσφαιρο, ο χρόνος κυλά χωρίς υποχρεωτικές διακοπές και το παιχνίδι αποκτά τον δικό του ρυθμό, ο οποίος πολλές φορές καθορίζει και την εξέλιξη ενός αγώνα. Για περισσότερο από έναν αιώνα, αυτή η φιλοσοφία παρέμενε σχεδόν απαραβίαστη. Μέχρι που στο Μουντιάλ εμφανίστηκαν τα hydration breaks. Τα διαλείμματα ενυδάτωσης, επί το ελληνικότερον.
Η επίσημη δικαιολογία ήταν απολύτως λογική
Οι ολοένα υψηλότερες θερμοκρασίες και οι αγώνες που διεξάγονταν σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες επέβαλαν τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές να ενυδατώνονται, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης. Κανείς δεν μπορούσε να διαφωνήσει με το επιχείρημα της προστασίας της υγείας των αθλητών. Στην πράξη, όμως, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 τα hydration breaks εφαρμόστηκαν καθολικά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι διακοπές πραγματοποιήθηκαν ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν δικαιολογούσαν ιδιαίτερα την ανάγκη, ενώ υπήρξαν αγώνες που διεξάγονταν ακόμη και υπό βροχή και παρ’ όλα αυτά διακόπηκαν κανονικά. Η εικόνα δημιούργησε εύλογες απορίες. Αν η ανάγκη ήταν αποκλειστικά η ενυδάτωση, γιατί η διακοπή έπρεπε να είναι υποχρεωτική και τόσο μεγάλη;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η επίσημη δικαιολογία ήταν απολύτως λογική
Οι ολοένα υψηλότερες θερμοκρασίες και οι αγώνες που διεξάγονταν σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες επέβαλαν τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές να ενυδατώνονται, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης. Κανείς δεν μπορούσε να διαφωνήσει με το επιχείρημα της προστασίας της υγείας των αθλητών. Στην πράξη, όμως, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 τα hydration breaks εφαρμόστηκαν καθολικά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι διακοπές πραγματοποιήθηκαν ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν δικαιολογούσαν ιδιαίτερα την ανάγκη, ενώ υπήρξαν αγώνες που διεξάγονταν ακόμη και υπό βροχή και παρ’ όλα αυτά διακόπηκαν κανονικά. Η εικόνα δημιούργησε εύλογες απορίες. Αν η ανάγκη ήταν αποκλειστικά η ενυδάτωση, γιατί η διακοπή έπρεπε να είναι υποχρεωτική και τόσο μεγάλη;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα