Ryanair: Οι αρχές ασφάλειας ΗΠΑ και ΕΕ ξεκίνησαν έρευνα για το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο εν πτήσει
Ryanair: Οι αρχές ασφάλειας ΗΠΑ και ΕΕ ξεκίνησαν έρευνα για το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο εν πτήσει
Η αμερικανική FAA ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει την έρευνα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ - Ο ευρωπαϊκός οργανισμός EASA ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την FAA και έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο
Οι αρμόδιες αρχές αεροπορικής ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε το παραλίγο καταστροφικό περιστατικό σε πτήση της Ryanair Holdings Plc από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκολλήθηκε παράθυρο της καμπίνας, απειλώντας να παρασύρει εκτός αεροσκάφους επιβάτη που καθόταν δίπλα του.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υποστηρίζει την έρευνα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) και έχει αποστείλει ειδικούς για να εξετάσουν το αεροσκάφος της Boeing. Παράλληλα, θα διερευνήσει εάν υπάρχουν ομοιότητες με προηγούμενες αστοχίες στους κινητήρες CFM56-7B, οι οποίοι κατασκευάζονται από την CFM International Inc., κοινοπραξία της General Electric και της Safran.
Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την FAA και έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο που θα συμμετάσχει στην έρευνα.
Το αεροσκάφος Boeing 737, το οποίο εκτελούσε την πτήση για λογαριασμό της θυγατρικής της Ryanair, Malta Air, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση την Παρασκευή, όταν ένα από τα παράθυρα της καμπίνας αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αλυσιδωτή αντίδραση που προκλήθηκε από βλάβη στον κινητήρα, με αποτέλεσμα τμήμα του στροβίλου να εκτοξευθεί και να χτυπήσει το παράθυρο.
«Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της υπόθεσης καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία και θα λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο που αφορά την αξιοπλοΐα των αεροσκαφών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος του EASA.
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Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υποστηρίζει την έρευνα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) και έχει αποστείλει ειδικούς για να εξετάσουν το αεροσκάφος της Boeing. Παράλληλα, θα διερευνήσει εάν υπάρχουν ομοιότητες με προηγούμενες αστοχίες στους κινητήρες CFM56-7B, οι οποίοι κατασκευάζονται από την CFM International Inc., κοινοπραξία της General Electric και της Safran.
Safety agencies in the US and Europe have begun investigating what led to the near-catastrophic incident during a Ryanair flight from Greece to Germany, during which a window came dislodged and threatened to suck out a passenger https://t.co/wNUXavlyri— Bloomberg (@business) July 13, 2026
Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την FAA και έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο που θα συμμετάσχει στην έρευνα.
Το αεροσκάφος Boeing 737, το οποίο εκτελούσε την πτήση για λογαριασμό της θυγατρικής της Ryanair, Malta Air, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση την Παρασκευή, όταν ένα από τα παράθυρα της καμπίνας αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αλυσιδωτή αντίδραση που προκλήθηκε από βλάβη στον κινητήρα, με αποτέλεσμα τμήμα του στροβίλου να εκτοξευθεί και να χτυπήσει το παράθυρο.
«Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της υπόθεσης καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία και θα λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο που αφορά την αξιοπλοΐα των αεροσκαφών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος του EASA.
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