Ryanair: Οι αρχές ασφάλειας ΗΠΑ και ΕΕ ξεκίνησαν έρευνα για το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο εν πτήσει

Η αμερικανική FAA ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει την έρευνα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ - Ο ευρωπαϊκός οργανισμός EASA ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την FAA και έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο