Fuel Pass: Μέχρι πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το voucher για τα καύσιμα
Fuel Pass: Μέχρι πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το voucher για τα καύσιμα
Η προθεσμία αξιοποίησης του Fuel Pass λήγει στις 31 Ιουλίου
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τους δικαιούχους του Fuel Pass, καθώς έως και τις 31 Ιουλίου θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί το ποσό που έχει πιστωθεί στην ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οποιοδήποτε υπόλοιπο παραμείνει αδιάθετο θα επιστρέψει αυτόματα στο Δημόσιο, ενώ η κάρτα θα απενεργοποιηθεί οριστικά, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω συναλλαγών.
Η ενίσχυση αφορά ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων, με το ύψος της επιδότησης να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κύριας κατοικίας, το είδος του οχήματος και τον τρόπο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. Όσοι επέλεξαν την ψηφιακή κάρτα λαμβάνουν υψηλότερο ποσό σε σχέση με εκείνους που προτίμησαν απευθείας πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Εφόσον ο δικαιούχος είχε επιλέξει την καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιδότηση περιορίζεται στα 50 ευρώ.
Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που κατοικούν στην υπόλοιπη χώρα, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 50 ευρώ μέσω της ψηφιακής κάρτας, ενώ μειώνεται στα 40 ευρώ όταν επιλέγεται απευθείας τραπεζική κατάθεση.
Για όσους διαμένουν στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, στις Σποράδες, στη Θάσο, στη Σκύρο, στη Σαμοθράκη και στην Αμμουλιανή, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 35 ευρώ όταν χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα.
Σε περίπτωση επιλογής τραπεζικού λογαριασμού, το αντίστοιχο ποσό περιορίζεται στα 30 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους δικαιούχους της χώρας που διαθέτουν μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ μέσω της προπληρωμένης κάρτας και στα 25 ευρώ όταν η πληρωμή πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να διαθέτουν διαθέσιμο υπόλοιπο καλούνται να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, καθώς μετά την απενεργοποίηση της κάρτας δεν προβλέπεται δυνατότητα ανάκτησης ή μεταφοράς του ποσού.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οποιοδήποτε υπόλοιπο παραμείνει αδιάθετο θα επιστρέψει αυτόματα στο Δημόσιο, ενώ η κάρτα θα απενεργοποιηθεί οριστικά, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω συναλλαγών.
Η ενίσχυση αφορά ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων, με το ύψος της επιδότησης να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κύριας κατοικίας, το είδος του οχήματος και τον τρόπο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. Όσοι επέλεξαν την ψηφιακή κάρτα λαμβάνουν υψηλότερο ποσό σε σχέση με εκείνους που προτίμησαν απευθείας πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Τα ποσά για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτωνΓια τους κατόχους επιβατικών οχημάτων που έχουν κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων και Θάσου, αλλά και στα νησιά Σκύρο, Σαμοθράκη και Αμμουλιανή, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 60 ευρώ όταν καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.
Εφόσον ο δικαιούχος είχε επιλέξει την καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιδότηση περιορίζεται στα 50 ευρώ.
Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που κατοικούν στην υπόλοιπη χώρα, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 50 ευρώ μέσω της ψηφιακής κάρτας, ενώ μειώνεται στα 40 ευρώ όταν επιλέγεται απευθείας τραπεζική κατάθεση.
Η επιδότηση για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλαταΑντίστοιχη διαφοροποίηση προβλέπεται και για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.
Για όσους διαμένουν στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, στις Σποράδες, στη Θάσο, στη Σκύρο, στη Σαμοθράκη και στην Αμμουλιανή, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 35 ευρώ όταν χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα.
Σε περίπτωση επιλογής τραπεζικού λογαριασμού, το αντίστοιχο ποσό περιορίζεται στα 30 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους δικαιούχους της χώρας που διαθέτουν μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ μέσω της προπληρωμένης κάρτας και στα 25 ευρώ όταν η πληρωμή πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Τι ισχύει μετά τη λήξη της προθεσμίαςΗ 31η Ιουλίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία αξιοποίησης του Fuel Pass. Από την επόμενη ημέρα, οι ψηφιακές κάρτες παύουν να ισχύουν και οποιοδήποτε ποσό δεν έχει χρησιμοποιηθεί επιστρέφεται αυτομάτως στο Δημόσιο.
Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να διαθέτουν διαθέσιμο υπόλοιπο καλούνται να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, καθώς μετά την απενεργοποίηση της κάρτας δεν προβλέπεται δυνατότητα ανάκτησης ή μεταφοράς του ποσού.
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