Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν μισό φόρο, μειωμένη προκαταβολή και απαλλαγές

Χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες επωφελούνται φέτος από μειωμένο φορολογικό συντελεστή 4,5%, έκπτωση 50% στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις εισοδήματος και δραστηριότητας