Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν μισό φόρο, μειωμένη προκαταβολή και απαλλαγές
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν μισό φόρο, μειωμένη προκαταβολή και απαλλαγές
Χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες επωφελούνται φέτος από μειωμένο φορολογικό συντελεστή 4,5%, έκπτωση 50% στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις εισοδήματος και δραστηριότητας
Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, με περισσότερα από 5,6 εκατομμύρια έντυπα Ε1 να έχουν ήδη κατατεθεί στην ΑΑΔΕ και τους φορολογούμενους να σπεύδουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Ανάμεσα σε όσους αναμένεται να έχουν σημαντικά φορολογικά οφέλη φέτος βρίσκονται χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία χρόνια. Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ειδικό καθεστώς για τα πρώτα έτη λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αισθητά χαμηλότερο φόρο σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Οι ευνοϊκές διατάξεις αφορούν κυρίως γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, εμποροβιοτέχνες, αλλά και εργαζόμενους με «μπλοκάκι» που πραγματοποίησαν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας την τελευταία τριετία. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή μόλις 4,5%, σημαντική έκπτωση στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα προσδιορισμού εισοδήματος κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας.
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Οι ευνοϊκές διατάξεις αφορούν κυρίως γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, εμποροβιοτέχνες, αλλά και εργαζόμενους με «μπλοκάκι» που πραγματοποίησαν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας την τελευταία τριετία. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή μόλις 4,5%, σημαντική έκπτωση στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα προσδιορισμού εισοδήματος κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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