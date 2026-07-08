Αυτή είναι η νέα άφιξη στη Σταδίου μετά τη ΣΤΟΑ Αρσακείου

Η νέα όψη του κτιρίου που θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο «αποκαλύφθηκε» τις τελευταίες ημέρες, σε συνέχεια της ανακατασκευής που «τρέχει» εδώ και αρκετό καιρό η Βlend Development