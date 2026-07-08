Αυτή είναι η νέα άφιξη στη Σταδίου μετά τη ΣΤΟΑ Αρσακείου
Αυτή είναι η νέα άφιξη στη Σταδίου μετά τη ΣΤΟΑ Αρσακείου
Η νέα όψη του κτιρίου που θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο «αποκαλύφθηκε» τις τελευταίες ημέρες, σε συνέχεια της ανακατασκευής που «τρέχει» εδώ και αρκετό καιρό η Βlend Development
Tο δρόμο της ολοκλήρωσης παίρνει ένα ακόμη, σημαντικό έργο ανακατασκευής που φιλοδοξεί να λειτουργήσει κι αυτό ως «τονωτική ένεση» στο κέντρο της Αθήνας, στην κάτω πλευρά της Ομόνοιας στη συμβολή των οδών Σταδίου 54 και Εμμανουήλ Μπενάκη.
Ο λόγος για το καινούριο ξενοδοχείο, η νέα όψη του οποίου «αποκαλύφθηκε» τις τελευταίες ημέρες, σε συνέχεια της ανακατασκευής που «τρέχει» εδώ και αρκετό καιρό η Βlend Development με επικεφαλής τον κ. Πάρι Καλλιτσάντση. Με την απομάκρυνση των ικριωμάτων, το νέο ξενοδοχείο δυναμικότητας 129 δωματίων που θα φέρει την υπογραφή της BOB W στο κέντρο της Αθήνας είναι πλέον ορατό από τους περαστικούς, σηματοδοτώντας μία ακόμη σημαντική εξέλιξη για την περιοχή, μετά και το project ‘’ΣΤΟΑ’’ που παρουσιάστηκε κι επισήμως την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης της Legendary Food στην Στοά Αρσακείου για το νέο πολυχώρο πολιτισμού, γαστρονομίας και εμπορίου.
Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος της Legendary Food κ. Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, με αφορμή και την επικείμενη λειτουργίας της ΣΤΟΑΣ ακόμη και μέσα στον Ιούλιο αναφέρθηκε εκτενώς στη νέα εικόνα που πρόκειται να αποκτήσει η πλευρά αυτή του κέντρου της Αθήνας με «αιχμή» τα έργα αναπλάσεων και ανακατασκευής, ξεκινώντας από τη μεγάλη επένδυση στην Στοά Αρσακείου, τη νέα όψη της πλατείας Δικαιοσύνης επί της οδού Πανεπιστημίου, μεταξύ των οδών Αρσάκη και Σανταρόζα, το νέο ξενοδοχείο επί των οδών Σταδίου και Μπενάκη, εν συνεχεία του Μεγάρου Αθηνογένους- πέραν φυσικά και των κεντρικών γραφείων των μεγάλων τραπεζών που επίσης αναβαθμίζονται με έργα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο λόγος για το καινούριο ξενοδοχείο, η νέα όψη του οποίου «αποκαλύφθηκε» τις τελευταίες ημέρες, σε συνέχεια της ανακατασκευής που «τρέχει» εδώ και αρκετό καιρό η Βlend Development με επικεφαλής τον κ. Πάρι Καλλιτσάντση. Με την απομάκρυνση των ικριωμάτων, το νέο ξενοδοχείο δυναμικότητας 129 δωματίων που θα φέρει την υπογραφή της BOB W στο κέντρο της Αθήνας είναι πλέον ορατό από τους περαστικούς, σηματοδοτώντας μία ακόμη σημαντική εξέλιξη για την περιοχή, μετά και το project ‘’ΣΤΟΑ’’ που παρουσιάστηκε κι επισήμως την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης της Legendary Food στην Στοά Αρσακείου για το νέο πολυχώρο πολιτισμού, γαστρονομίας και εμπορίου.
Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος της Legendary Food κ. Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, με αφορμή και την επικείμενη λειτουργίας της ΣΤΟΑΣ ακόμη και μέσα στον Ιούλιο αναφέρθηκε εκτενώς στη νέα εικόνα που πρόκειται να αποκτήσει η πλευρά αυτή του κέντρου της Αθήνας με «αιχμή» τα έργα αναπλάσεων και ανακατασκευής, ξεκινώντας από τη μεγάλη επένδυση στην Στοά Αρσακείου, τη νέα όψη της πλατείας Δικαιοσύνης επί της οδού Πανεπιστημίου, μεταξύ των οδών Αρσάκη και Σανταρόζα, το νέο ξενοδοχείο επί των οδών Σταδίου και Μπενάκη, εν συνεχεία του Μεγάρου Αθηνογένους- πέραν φυσικά και των κεντρικών γραφείων των μεγάλων τραπεζών που επίσης αναβαθμίζονται με έργα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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