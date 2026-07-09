Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Το λευκό μπικίνι και οι τόπλες πόζες στην άμμο

Το 45χρονο μοντέλο προχώρησε την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας εικόνες της να κάνει μπάνιο στη θάλασσα και άλλες να κάνει ηλιοθεραπεία στην παραλία.

Αμπρόσιο στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία αποτελούνταν από προσωπικές εικόνες της, σε μερικές από τις οποίες ήταν τόπλες.

Με λευκό μπικίνι και χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της πόζαρε η«Ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, είναι ποίηση» σημείωσε η