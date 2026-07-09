Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Το λευκό μπικίνι και οι τόπλες πόζες στην άμμο
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Αλεσάντρα Αμπρόσιο Τόπλες Θάλασσα

Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Το λευκό μπικίνι και οι τόπλες πόζες στην άμμο

Ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα είναι ποίηση, έγραψε το 45χρονο μοντέλο

Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Το λευκό μπικίνι και οι τόπλες πόζες στην άμμο
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με λευκό μπικίνι και χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της πόζαρε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο στην άμμο.

Το 45χρονο μοντέλο προχώρησε την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας εικόνες της να κάνει μπάνιο στη θάλασσα και άλλες να κάνει ηλιοθεραπεία στην παραλία.

«Ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, είναι ποίηση» σημείωσε η Αμπρόσιο στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία αποτελούνταν από προσωπικές εικόνες της, σε μερικές από τις οποίες ήταν τόπλες.

Δείτε την ανάρτησή της


Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Το λευκό μπικίνι και οι τόπλες πόζες στην άμμο
Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Το λευκό μπικίνι και οι τόπλες πόζες στην άμμο
Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Το λευκό μπικίνι και οι τόπλες πόζες στην άμμο
Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Το λευκό μπικίνι και οι τόπλες πόζες στην άμμο
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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