Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Το λευκό μπικίνι και οι τόπλες πόζες στην άμμο
Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Το λευκό μπικίνι και οι τόπλες πόζες στην άμμο
Ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα είναι ποίηση, έγραψε το 45χρονο μοντέλο
Με λευκό μπικίνι και χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της πόζαρε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο στην άμμο.
Το 45χρονο μοντέλο προχώρησε την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας εικόνες της να κάνει μπάνιο στη θάλασσα και άλλες να κάνει ηλιοθεραπεία στην παραλία.
«Ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, είναι ποίηση» σημείωσε η Αμπρόσιο στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία αποτελούνταν από προσωπικές εικόνες της, σε μερικές από τις οποίες ήταν τόπλες.
Δείτε την ανάρτησή της
Το 45χρονο μοντέλο προχώρησε την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας εικόνες της να κάνει μπάνιο στη θάλασσα και άλλες να κάνει ηλιοθεραπεία στην παραλία.
«Ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, είναι ποίηση» σημείωσε η Αμπρόσιο στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία αποτελούνταν από προσωπικές εικόνες της, σε μερικές από τις οποίες ήταν τόπλες.
Δείτε την ανάρτησή της
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