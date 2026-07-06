Η εντυπωσιακή άνοδος της Grand Seiko αλλάζει την υψηλή ωρολογοποιία
Η εντυπωσιακή άνοδος της Grand Seiko αλλάζει την υψηλή ωρολογοποιία
Η είσοδος της ιαπωνικής μάρκας στο στενό και ελιτίστικο κλαμπ της υψηλής ωρολογοποιίας δεν έγινε με τυμπανοκρουσίες, αλλά αθόρυβα και μεθοδικά
Υπάρχει μια στιγμή στην πορεία κάθε συλλέκτη όπου το «status» δίνει τη θέση του στην καθαρή ουσία. Για χρόνια, η ελβετική κυριαρχία στον κόσμο των πολυτελών ρολογιών έμοιαζε με ένα απόρθητο φρούριο χτισμένο πάνω σε αιώνες παράδοσης, όρους της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας και το (πολύ) σοβαρό μάρκετινγκ της Γενεύης. Όμως, η ουσία της υψηλής ωρολογοποιίας δεν αφορά διαβατήρια, αλλά μια βαθιά, σχεδόν θρησκευτική αφοσίωση στην τελειότητα και είναι γεγονός ότι η Grand Seiko, αποκωδικοποίησε αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία.
Από την ίδρυσή της το 1960, η ιαπωνική εταιρεία δεν προσπάθησε απλώς να αντιγράψει τη δυτική πολυτέλεια. Αντίθετα, επαναπροσδιόρισε τους κανόνες της βιομηχανίας, επιβάλλοντας τη δική της φιλοσοφία για το τι σημαίνει «ιδανικό ρολόι».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Από την ίδρυσή της το 1960, η ιαπωνική εταιρεία δεν προσπάθησε απλώς να αντιγράψει τη δυτική πολυτέλεια. Αντίθετα, επαναπροσδιόρισε τους κανόνες της βιομηχανίας, επιβάλλοντας τη δική της φιλοσοφία για το τι σημαίνει «ιδανικό ρολόι».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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