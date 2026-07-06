Χατζηδάκης: Αν προχωρήσει σε κόμμα ο Σαμαράς θα κάνει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, καλύτερα θα ήταν να είμαστε όλοι μαζί

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει με τη μεγάλη παράταξή μας και αυτό θα συμβεί και τώρα - Καλύτερα θα ήταν να είμαστε όλοι μαζί, όχι για εμάς, αλλά για τον τόπο και την προοπτική του, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης