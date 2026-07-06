Τέλος το Μουντιάλ για τον Χέντερσον μετά τον τραυματισμό του στους πανηγυρισμούς στον αγώνα με το Μεξικό
Τέλος το Μουντιάλ για τον Χέντερσον μετά τον τραυματισμό του στους πανηγυρισμούς στον αγώνα με το Μεξικό
Ο βετεράνος μέσος των τριών λιονταριών προσπάθησε να σκαρφαλώσει τις διαφημιστικές πινακίδες, σκόνταψε και έπεσε πάνω στο χέρι του με αποτέλεσμα να το σπάσει
Η Αγγλία έφυγε αλώβητη από το Αζτέκα, όπου επικράτησε 3-2 του Μεξικού, παίρνοντας σπουδαία πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Τόμας Τούχελ έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί με τους οπαδούς τους, κάτι που όμως έφερε μπελάδες στον Τζόρνταν Χέντερσον...
Ο έμπειρος μέσος βλέπετε, έχασε την ισορροπία του προσπαθώντας να περάσει πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα προκειμένου να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος, να τραυματιστεί και να αποχωρήσει με φορείο.
Ο τραυματισμός του εντέλει ήταν πιο σοβαρός απ' ότι περίμεναν όλοι, αφού έσπασε το χέρι του και δε θα μπορέσει να αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Μουντιάλ.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Τόμας Τούχελ έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί με τους οπαδούς τους, κάτι που όμως έφερε μπελάδες στον Τζόρνταν Χέντερσον...
Ο έμπειρος μέσος βλέπετε, έχασε την ισορροπία του προσπαθώντας να περάσει πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα προκειμένου να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος, να τραυματιστεί και να αποχωρήσει με φορείο.
Ο τραυματισμός του εντέλει ήταν πιο σοβαρός απ' ότι περίμεναν όλοι, αφού έσπασε το χέρι του και δε θα μπορέσει να αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Μουντιάλ.
The moment Jordan Henderson, fell and hurt his arm... Just after singing wonderwall... #England #Mexeng #FIFA https://t.co/4zxxUZkEap pic.twitter.com/mA1kFNrZ9B— Jim howson (@Jim_Howson) July 6, 2026
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