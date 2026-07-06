Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια με κουμπάρο τον αδερφό του Γιάννη, το εντυπωσιακό σόου με drone
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια με κουμπάρο τον αδερφό του Γιάννη, το εντυπωσιακό σόου με drone
Ο γάμος έγινε το Σάββατο - Το ζευγάρι επισημοποίησε μια σχέση που κρατάει περισσότερα από 10 χρόνια
Στιγμές ευτυχίας την Κυριακή για την οικογένεια Αντετοκούνμπο καθώς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε το Σάββατο την αγαπημένη του Κάτια.
Όπως φαίνεται σε story που ανέβασε ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φιλιππάκος, ο οποίος είναι αδελφός της συζύγου του Κώστα Αντετοκούνμπο, κουμπάρος στον γάμο ήταν ο αδελφός του Θανάση, Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Μετά τον γάμο ακολούθησε γλέντι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στο Island, στο οποίο η οικογένεια Αντετοκούνμπο είχε ετοιμάσει ένα σόου με drones.
Το ένα από τα μηνύματα που σχημάτιζαν τα drones ήταν (στα αγγλικά) «καλώς ήλθατε στην Ελλάδα» και «ο τρόπος των Αντετοκούνμπο».
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η αγαπημένη του Κάτια επισημοποίησαν έτσι έναν δεσμό που μετράει περισσότερα από 10 χρόνια ζωής κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν αποκτήσει δύο κόρες.
Όπως φαίνεται σε story που ανέβασε ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φιλιππάκος, ο οποίος είναι αδελφός της συζύγου του Κώστα Αντετοκούνμπο, κουμπάρος στον γάμο ήταν ο αδελφός του Θανάση, Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Μετά τον γάμο ακολούθησε γλέντι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στο Island, στο οποίο η οικογένεια Αντετοκούνμπο είχε ετοιμάσει ένα σόου με drones.
Το ένα από τα μηνύματα που σχημάτιζαν τα drones ήταν (στα αγγλικά) «καλώς ήλθατε στην Ελλάδα» και «ο τρόπος των Αντετοκούνμπο».
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η αγαπημένη του Κάτια επισημοποίησαν έτσι έναν δεσμό που μετράει περισσότερα από 10 χρόνια ζωής κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν αποκτήσει δύο κόρες.
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