Πάνος Μιχαλόπουλος: Το αγέραστο «Τσακάλι» σε τροχιά μιας φημολογούμενης επιστροφής στην τηλεόραση
Πάνος Μιχαλόπουλος: Το αγέραστο «Τσακάλι» σε τροχιά μιας φημολογούμενης επιστροφής στην τηλεόραση
Μετά από απουσία πολλών ετών, ο ηθοποιός που έγραψε ιστορία στις δεκαετίες ‘80 και ‘90 συζητά με τον Alpha το ενδεχόμενο συνεργασίας και εμφάνισης σε σίριαλ
Κάθε τίμιο κομοδίνο στα 80’s διέθετε ένα αυτόγραφο ενός εκ των πρωταγωνιστών που είτε πάνω σε μία μηχανή, είτε απολαμβάνοντας τον κλασικό φραπέ σε δερμάτινες καρέκλες καφετέριας σε κεντρική πλατεία, είτε κάνοντας σούζες σε κεντρικές λεωφόρους ήταν η προσωποποίηση του γόη της εποχής. Ο Στάθης, ο Σταμάτης και η Σοφία ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας γενιάς που γαλουχήθηκε σε έρωτες που γεννήθηκαν κάτω από ντισκομπάλες, πάνω σε σέλες μηχανών, σε σχολικές ατασθαλίες, σε καλοκαιρινό καμάκι και σε πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με αφιερώσεις και όχημα την «καψούρα».
Φράντζες, χαίτες και περμανάντ, κολάν και παγέτες, βάτες και σκαρπίνια σε συνδυασμό με την ιδιόλεκτο της εποχής αποτελούσαν τα μέρη μιας στυλιστικής τάσης που ακόμη και σήμερα προκαλεί ανατριχίλα σε συνδυασμό με μία ένοχη νοσταλγία. Είναι τα ‘80s, η εποχή όπου τα όνειρα επιτρέπονταν και η εκκίνηση από την αφετηρία στα χαμηλά επέτρεπε προσδοκίες για καλύτερη ζωή, η οποία παραδοσιακά περνούσε πάντα μέσα από έναν μεγάλο έρωτα.
Υπήρχε κι ένας πρωταγωνιστής ο οποίος ήταν κάπως διαφορετικός. Ηταν πιο mainstream και θα μπορούσε για κάθε δεκαετία να είναι ο σταθερός γόης κάθε γενιάς που θα κάλυπτε κυρίως τις πιο κλασικές απαιτήσεις υποκριτικής. Ταυτόχρονα παλαιάς κοπής και σύγχρονος, γοητευτικός και καθόλου αλαζόνας ή νάρκισσος, πρωταγωνιστής με διάρκεια και όπως αποδείχθηκε με ιδιαίτερη δυναμική και αντοχή στον χρόνο. Στο άκουσμα της είδησης πως επιστρέφει, οι τίτλοι πήραν φωτιά. Μπορεί για τους νεότερους το όνομά του να μοιάζει άγνωστο, όμως για τις γενιές που παρηγόρησαν την μοναξιά τους στον μπόλικο ελεύθερο χρόνο τους παρακολουθώντας ταινίες που ανήκαν στις ένοχες «βιντεοκασέτες» αλλά και πολλές ελληνικές σειρές τις χρυσές δεκαετίες της τηλεόρασης, ο Πάνος Μιχαλόπουλος ήταν και παραμένει είδωλο.
Εδώ και δεκαετίες απέχει τηλεοπτικά και αρνείται κάθε ίχνος δημοσιότητας. Εχει αποσυρθεί, έχει αφοσιωθεί στην φύση και στην ηρεμία και δεν θέλει καμία σχέση με το lifestyle και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πριν από μερικές εβδομάδες κυκλοφόρησε η είδηση ότι επιστρέφει. Ως πρωταγωνιστής σε οικογενειακή κωμωδία που ετοιμάζει ο Alpha και υπογράφει ο Πάνος Αμαραντίδης. Ο σεναριογράφος που υπέγραψε και την «Ωρα την καλή» στο Mega στην οποία ο Πάνος Μιχαλόπουλος διέπρεψε ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.
Η είδηση ακόμη δεν επιβεβαιώνεται καθώς οι μέχρι στιγμής πληροφορίες τον θέλουν περισσότερο ως γκεστ στην σειρά και λιγότερο ως σταθερό πρωταγωνιστή. Δύσκολα θα άλλαζε τρόπο ζωής μετά από τόσα χρόνια. Συνειδητά αποχώρησε και δύσκολα θα επιστρέψει. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί πριν από περίπου δύο χρόνια, όπου ο Μανούσος Μανουσάκης του είχε προτείνει την συμμετοχή του στην αναβίωση της σειράς «Τμήμα Ηθών», η οποία ωστόσο δεν έγινε ποτέ. Αν και ο σκηνοθέτης τότε επέμενε πως ο Μιχαλόπουλος θα ήταν ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών, ο ίδιος διστακτικά απέφευγε να απαντήσει αν και κατά βάθος δύσκολα θα δεχόταν να επιστρέψει. Μετρούσε περισσότερο η βαθιά φιλία τους και λιγότερο η ανάγκη των media να βγάλουν έναν τίτλο που θα εξασφάλιζε χιλιάδες κλικ…
Οχι άδικα και τώρα αποφεύγει να απαντήσει ή να σχολιάσει. Δεν κρύβεται, αλλά αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις. Κάτι που έκανε ακόμη και τότε που η καριέρα του θέριευε και όλοι μάταια παρακαλούσαν για μία συνέντευξή του.
Φράντζες, χαίτες και περμανάντ, κολάν και παγέτες, βάτες και σκαρπίνια σε συνδυασμό με την ιδιόλεκτο της εποχής αποτελούσαν τα μέρη μιας στυλιστικής τάσης που ακόμη και σήμερα προκαλεί ανατριχίλα σε συνδυασμό με μία ένοχη νοσταλγία. Είναι τα ‘80s, η εποχή όπου τα όνειρα επιτρέπονταν και η εκκίνηση από την αφετηρία στα χαμηλά επέτρεπε προσδοκίες για καλύτερη ζωή, η οποία παραδοσιακά περνούσε πάντα μέσα από έναν μεγάλο έρωτα.
Υπήρχε κι ένας πρωταγωνιστής ο οποίος ήταν κάπως διαφορετικός. Ηταν πιο mainstream και θα μπορούσε για κάθε δεκαετία να είναι ο σταθερός γόης κάθε γενιάς που θα κάλυπτε κυρίως τις πιο κλασικές απαιτήσεις υποκριτικής. Ταυτόχρονα παλαιάς κοπής και σύγχρονος, γοητευτικός και καθόλου αλαζόνας ή νάρκισσος, πρωταγωνιστής με διάρκεια και όπως αποδείχθηκε με ιδιαίτερη δυναμική και αντοχή στον χρόνο. Στο άκουσμα της είδησης πως επιστρέφει, οι τίτλοι πήραν φωτιά. Μπορεί για τους νεότερους το όνομά του να μοιάζει άγνωστο, όμως για τις γενιές που παρηγόρησαν την μοναξιά τους στον μπόλικο ελεύθερο χρόνο τους παρακολουθώντας ταινίες που ανήκαν στις ένοχες «βιντεοκασέτες» αλλά και πολλές ελληνικές σειρές τις χρυσές δεκαετίες της τηλεόρασης, ο Πάνος Μιχαλόπουλος ήταν και παραμένει είδωλο.
Εδώ και δεκαετίες απέχει τηλεοπτικά και αρνείται κάθε ίχνος δημοσιότητας. Εχει αποσυρθεί, έχει αφοσιωθεί στην φύση και στην ηρεμία και δεν θέλει καμία σχέση με το lifestyle και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πριν από μερικές εβδομάδες κυκλοφόρησε η είδηση ότι επιστρέφει. Ως πρωταγωνιστής σε οικογενειακή κωμωδία που ετοιμάζει ο Alpha και υπογράφει ο Πάνος Αμαραντίδης. Ο σεναριογράφος που υπέγραψε και την «Ωρα την καλή» στο Mega στην οποία ο Πάνος Μιχαλόπουλος διέπρεψε ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.
Η είδηση ακόμη δεν επιβεβαιώνεται καθώς οι μέχρι στιγμής πληροφορίες τον θέλουν περισσότερο ως γκεστ στην σειρά και λιγότερο ως σταθερό πρωταγωνιστή. Δύσκολα θα άλλαζε τρόπο ζωής μετά από τόσα χρόνια. Συνειδητά αποχώρησε και δύσκολα θα επιστρέψει. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί πριν από περίπου δύο χρόνια, όπου ο Μανούσος Μανουσάκης του είχε προτείνει την συμμετοχή του στην αναβίωση της σειράς «Τμήμα Ηθών», η οποία ωστόσο δεν έγινε ποτέ. Αν και ο σκηνοθέτης τότε επέμενε πως ο Μιχαλόπουλος θα ήταν ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών, ο ίδιος διστακτικά απέφευγε να απαντήσει αν και κατά βάθος δύσκολα θα δεχόταν να επιστρέψει. Μετρούσε περισσότερο η βαθιά φιλία τους και λιγότερο η ανάγκη των media να βγάλουν έναν τίτλο που θα εξασφάλιζε χιλιάδες κλικ…
Οχι άδικα και τώρα αποφεύγει να απαντήσει ή να σχολιάσει. Δεν κρύβεται, αλλά αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις. Κάτι που έκανε ακόμη και τότε που η καριέρα του θέριευε και όλοι μάταια παρακαλούσαν για μία συνέντευξή του.
Γεννήθηκε στη Μικρομάνη, ένα χωριό το οποίο απέχει 8 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Συνολικά έχει παίξει σε 29 ταινίες, 21 τηλεοπτικές σειρές και 19 θεατρικές παραστάσεις κατά το διάστημα 1972-2009. Η πρώτη εμφάνιση του στην τηλεόραση ήταν στο «Λούνα Παρκ» του Γιάννη Δαλιανίδη, λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωσή του το 1981. Μετά από όλη αυτή την καριέρα, το 2008, κατεβάζει τον διακόπτη και αποσύρεται.
Ζωή σαν παραμύθι
Οπως εξομολογήθηκε σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του: «Απλώς νοσταλγώ κάποιους ανθρώπους που είχαμε φιλία από εκείνα τα χρόνια. Όλα τα άλλα πέρασαν και είναι απλές αναμνήσεις. Είμαι στην Καλαμάτα και ασχολούμαι με την πατρική γη. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε το θέατρο ούτε η τηλεόραση και η ζωή μου είναι σε άλλο στάδιο από αυτό που ζούσα, έως τότε που πήρα την απόφαση να αποσυρθώ. Για μένα δεν ήταν δύσκολο. Πήρα αυτή την απόφαση το 2008. Έκτοτε ούτε εμφανίστηκα πουθενά ούτε έκανα απολύτως τίποτα με θέμα δημοσιότητας. Έφυγα από όλα και είπα "τέρμα". Και δεν σου κρύβω ότι αυτό είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Για μένα αυτή η απόφαση δεν ήταν κάτι δύσκολο, γιατί πάντα πατούσα γερά στα πόδια μου.
Δεν με ενδιέφερε να διατηρήσω την εικόνα μου, ούτε τίποτα τέτοιο, το οποίο θεωρώ και ματαιόδοξο. Έκανα μια δουλειά. Ως δουλειά είπα "τελείωσα, δεν έχω να δώσω τίποτα άλλο" και έτσι έφυγα. Ακούω πολλές φορές να λένε “είναι επώδυνο για έναν καλλιτέχνη να φεύγει". Όχι, για μένα δεν ήταν καθόλου επώδυνο. Ξέρεις πόση ευτυχία μού προσφέρει να ασχολούμαι με τα δέντρα, την καλλιέργεια και την αγροτική ζωή; Παίρνω ζωή από όλο αυτό. Είναι τρομερό ότι ο κόσμος σέβεται την απόφαση που έχω πάρει να μη θέλω να ασχοληθώ άλλο με την υποκριτική τέχνη και τη δημοσιότητα. Ο κόσμος με έχει αγαπήσει πάρα πολύ και δεν με ρωτάει γιατί δεν δουλεύω πια. Αυτό είναι ένα από τα παράσημα που μπόρεσα να κατακτήσω από τη δουλειά μου: ο σεβασμός και η εκτίμηση του κόσμου… Είμαι πολύ καλά και μακριά από όλα αυτά που συνθέτουν το θέμα δημοσιότητα. Δεν με ενδιαφέρει πια αυτό το κομμάτι. Εγώ ποτέ δεν το επεδίωξα, γιατί πάντα είχα διαφορετική θεώρηση για τη ζωή. Δεν έχω πρόθεση να εμφανιστώ σε κάποια παράσταση, ούτε σε κάποιο σίριαλ. Ομολογώ ότι οι προτάσεις που δέχομαι είναι αρκετές, αλλά προς το παρόν δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Η ζωή μου κυλάει πολύ όμορφα, πολύ ήρεμα και πολύ ωραία. Κυρίως στη φύση. Έχω στο πλευρό μου την οικογένειά μου, καλά φιλαράκια και πολλά ενδιαφέροντα να κάνω. Πίστεψε με, δεν μου φτάνει το εικοσιτετράωρο για να γεμίσει».
Και η αλήθεια είναι ότι ο Πάνος Μιχαλόπουλος έχει δεχτεί πολλές προτάσεις. Ομως δύσκολα θα τις αποδεχτεί. Αγαπά τον γιο του και τη γη του. Και αυτό μέχρι στιγμής του φτάνει και του περισσεύει. Από τα «Τσακάλια» και το «Βασικά, καλησπέρα σας» και από την «Στροφή» και την «Ιφιγένεια» ως την «Εξοδο κινδύνου» και την «Ωρα την καλή», παρέμεινε αυθεντικός και πάντα αγαπητός. Εισέπραξε και εισπράττει αγάπη, χόρτασε δημοσιότητα και αναγνωρισιμότητα, στέκεται και συνομιλεί με τον κόσμο που τον συναντά και ζητά μια φωτογραφία μαζί του, απαντά σε ελάχιστους δημοσιογράφους που τον καλούν προκειμένου να διασταυρώσουν κάθε φορά τις φήμες που τον θέλουν να επιστρέφει. Αλλά ακόμη τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ισως το μόνο που μάλλον θα συμβεί κάποια στιγμή στο μέλλον είναι η αυτοβιογραφία του. Εκεί όλα θα απαντηθούν. Στην ώρα τους.
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